На Лукашенко подали заявление в СК по факту захвата власти

Допрос члена Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса, председателя Движения «За Свободу» Юрия Губаревича в Следственном комитете длился около двух часов.

Губаревич является свидетелем по уголовному делу о создании и деятельности КС.





«Было около двух десятков вопросов по теме функционирования Координационного совета, — рассказал политик в комментарии для БелаПАН . — Фактически на все из них я отказался отвечать, сославшись на то, что ответы могут быть использованы против меня».

Губаревич отказался подписывать подписку о неразглашении.

«Во время допроса я высказался о том, что генпрокурору необходимо пройти переаттестацию на предмет служебного соответствия», — сообщил член КС. По его словам, это связано с тем, что генпрокурор «видит состав преступления в работе Координационного совета, но не замечает преступлений, совершенных силовым аппаратом в отношении мирных демонстрантов».

Губаревич также сообщил, что передал в Следственный комитет заявление на возбуждение уголовного дела по ст. 357 ч. 3 УК («заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти, повлекшие гибель людей либо сопряженные с убийством») «в отношении гражданина Александра Лукашенко, который до 9 августа занимал должность президента Республики Беларусь».

Как отмечается в заявлении, этот гражданин «мог иметь непосредственное отношение к заказу и организации масштабных фальсификаций результатов голосования на выборах президента, которые проявились в подделках протоколов, недопуске наблюдателей и других фактах фальсификаций избирательного процесса».

Кроме того, отмечает Губаревич, этот гражданин «с помощью использования подчиненных ему служебных лиц мог иметь непосредственное отношение к фактам немотивированного и чрезмерного применение силы к мирным демонстрантам, задержания, избиения и пыток в местах нахождения задержанных, а также шести подтвержденных случаев насильственной смерти участников мирных акций».

Координационный совет по урегулированию политического кризиса в стране создан по инициативе находящейся в Литве Светланы Тихановской. Первое его заседание прошло 19 августа, а наследующий день Генпрокуратура сообщила, что по факту создания и деятельности КС возбуждено дело по ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности).

На допросы по данному делу вызывались и другие члены президиума КС, а также основного состава совета.

Согласно резолюции КС, он ставит своей целью не изменение конституционного строя, а выход из политического кризиса, сложившегося в Беларуси после президентских выборов, и обеспечение согласия в обществе на основе Конституции.