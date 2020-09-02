ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Лукашенко подали заявление в СК по факту захвата власти

02.09.2020 17:49 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Допрос члена Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса, председателя Движения «За Свободу» Юрия Губаревича в Следственном комитете длился около двух часов.

Губаревич является свидетелем по уголовному делу о создании и деятельности КС.

На Лукашенко подали заявление в СК по факту захвата власти

«Было около двух десятков вопросов по теме функционирования Координационного совета, — рассказал политик в комментарии для БелаПАН. Фактически на все из них я отказался отвечать, сославшись на то, что ответы могут быть использованы против меня».

Губаревич отказался подписывать подписку о неразглашении.

«Во время допроса я высказался о том, что генпрокурору необходимо пройти переаттестацию на предмет служебного соответствия», — сообщил член КС. По его словам, это связано с тем, что генпрокурор «видит состав преступления в работе Координационного совета, но не замечает преступлений, совершенных силовым аппаратом в отношении мирных демонстрантов».

Губаревич также сообщил, что передал в Следственный комитет заявление на возбуждение уголовного дела по ст. 357 ч. 3 УК («заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти, повлекшие гибель людей либо сопряженные с убийством») «в отношении гражданина Александра Лукашенко, который до 9 августа занимал должность президента Республики Беларусь».

Как отмечается в заявлении, этот гражданин «мог иметь непосредственное отношение к заказу и организации масштабных фальсификаций результатов голосования на выборах президента, которые проявились в подделках протоколов, недопуске наблюдателей и других фактах фальсификаций избирательного процесса».

Кроме того, отмечает Губаревич, этот гражданин «с помощью использования подчиненных ему служебных лиц мог иметь непосредственное отношение к фактам немотивированного и чрезмерного применение силы к мирным демонстрантам, задержания, избиения и пыток в местах нахождения задержанных, а также шести подтвержденных случаев насильственной смерти участников мирных акций».

Координационный совет по урегулированию политического кризиса в стране создан по инициативе находящейся в Литве Светланы Тихановской. Первое его заседание прошло 19 августа, а наследующий день Генпрокуратура сообщила, что по факту создания и деятельности КС возбуждено дело по ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности).

На допросы по данному делу вызывались и другие члены президиума КС, а также основного состава совета.

Согласно резолюции КС, он ставит своей целью не изменение конституционного строя, а выход из политического кризиса, сложившегося в Беларуси после президентских выборов, и обеспечение согласия в обществе на основе Конституции.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Юрий Губаревич подал заявление о возбуждении уголовного производства в отношении Лукашенко.
 
Новости дня
Новости разные
 
По факту взрыва газа в жилом доме в Бобруйске возбуждено уголовное дело
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.09.2020
Mir24.TV Belarus
02.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика