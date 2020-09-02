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По факту взрыва газа в жилом доме в Бобруйске возбуждено уголовное дело

02.09.2020 17:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В одном из жилых домов Бобруйска произошел взрыв газа. Об этом сообщил Следственный комитет.

По факту взрыва газа в жилом доме в Бобруйске возбуждено уголовное дело
Фото: СК

Хозяин заперся в своей квартире, включил газ и никого не пускал. В результате взрыва мужчину с ожогами доставили в больницу (подробности здесь).

По факту взрыва газа в жилом доме в Бобруйске возбуждено уголовное дело
Фото: СК

Из-за происшествия, которое случилось вечером 1 сентября, были повреждены перекрытия между двумя этажами, взрывная волна также выбила стекла в четырех автомобилях. Жителей дома эвакуировали, никто из них не пострадал.

По факту взрыва газа в жилом доме в Бобруйске возбуждено уголовное дело
Фото:СК

В отношении 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в умышленном уничтожении либо повреждении имущества, совершенным общеопасным способом (ч.2 ст. 218 УК РБ).

 

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Новости Беларуси. В одном из жилых домов Бобруйска произошел взрыв газа. Об этом сообщил Следственный комитет. Фото: СК Хозяин заперся в своей квартире, включил...
 
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