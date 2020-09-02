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Основатель PandaDoc Микита Микадо: Мы честная IT-компания, в офисе искать нечего

02.09.2020 18:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Основатель компании PandaDoc Микита Микадо записал видеообращение по поводу обысков в минском офисе, назвав происходящее политическими репрессиями.

Основатель PandaDoc Микита Микадо: Мы честная IT-компания, в офисе искать нечего
Как сообщалось ранее, задержан директор минского офиса Дмитрий Рабцевич. Его забрали из офиса. Не выходит на связь менеджер по продукту Виктор Кувшинов. За ним приехали прямо домой. О местонахождении Кувшинова и Рабцевича неизвестно.

Микита рассказал, что обыски проводил Департамент финрасследований Комитета госконтроля, что обыскивали также жилье некоторых сотрудников компании, что «кого-то забрали, и о местонахождении этих людей мы ничего не знаем».

Также он заявил, что считает обыски «политическими репрессиями». 

«Уважаемые! — обратился Микадо к сотрудникам ДФР. — Искать в нашем минском офисе нечего, потому что мы честная IT-компания, никогда ничего не нарушали и работали вбелую».


Напомним, ранее фаундеры компании Сергей Борисюк и Микита Микадо объявили об инициативе по сбору денег для силовиков, которые решили сменить профессию. Недавно было объявлено о 594 полученных заявках.
 
 
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Основатель компании PandaDoc Микита Микадо записал видеообращение по поводу обысков в минском офисе, назвав происходящее политическими репрессиями.
 
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