Основатель PandaDoc Микита Микадо: Мы честная IT-компания, в офисе искать нечего

Как сообщалось ранее, задержан директор минского офиса Дмитрий Рабцевич. Его забрали из офиса. Не выходит на связь менеджер по продукту Виктор Кувшинов. За ним приехали прямо домой. О местонахождении Кувшинова и Рабцевича неизвестно.





Микита рассказал, что обыски проводил Департамент финрасследований Комитета госконтроля, что обыскивали также жилье некоторых сотрудников компании, что «кого-то забрали, и о местонахождении этих людей мы ничего не знаем».





Также он заявил, что считает обыски «политическими репрессиями».





«Уважаемые! — обратился Микадо к сотрудникам ДФР. — Искать в нашем минском офисе нечего, потому что мы честная IT-компания, никогда ничего не нарушали и работали вбелую».





Напомним, ранее фаундеры компании Сергей Борисюк и Микита Микадо объявили об инициативе по сбору денег для силовиков, которые решили сменить профессию. Недавно было объявлено о 594 полученных заявках.







