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В коммуналках Санкт-Петербурга проживает около 229 тысяч семей. Посмотрите, в какой атмосфере

02.09.2020 17:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Что, по-вашему, можно назвать самой известной достопримечательностью Санкт-Петербурга? Эрмитаж? Невский Проспект? Или, может, бар «1703»? Совсем нет. Коммуналки — вот где настоящий Питер с его неповторимой атмосферой меланхолии, разбрызганной на развалинах былой роскоши. Старая советская мебель, обшарпанные стены, замаскированные плакатами с русской попсой 2000-х, миксуются здесь с изразцовыми печами и лепниной на потолке.

Популярность такой тип жилья приобрел после революции 1917, когда в просторные квартиры богачей (таковыми считались те, в которых количество комнат превышало количество жильцов) начали принудительно заселять рабочий класс. Негоже ведь одной семье жировать в огромных хоромах, не по-советски как-то. А вот десяти семьям — самое то.

В коммуналках Санкт-Петербурга проживает около 229 тысяч семей. Посмотрите, в какой атмосфере
В коммуналках Санкт-Петербурга проживает около 229 тысяч семей. Посмотрите, в какой атмосфере
В коммуналках Санкт-Петербурга проживает около 229 тысяч семей. Посмотрите, в какой атмосфере

Прошло уже больше 100 лет, а коммуналки не утратили своей привлекательности в глазах людей. По данным городского жилищного комитета, в Петербурге сейчас 69 тысяч коммунальных квартир, и в них проживает 229 тысяч семей, которым их комнаты наверняка достались по наследству. Большинство находятся в центре города, в старинных домах, являющихся памятниками архитектуры.

В коммуналках Санкт-Петербурга проживает около 229 тысяч семей. Посмотрите, в какой атмосфере
В коммуналках Санкт-Петербурга проживает около 229 тысяч семей. Посмотрите, в какой атмосфере
В коммуналках Санкт-Петербурга проживает около 229 тысяч семей. Посмотрите, в какой атмосфере

Расположение, сохранившийся внутри дух истории (все-таки эти здания и революцию пережили, и блокаду), ну и, конечно, относительно низкая арендная плата привлекают все новых и новых квартирантов. Каждый из них привносит в коммуналки что-то свое. Особенно это касается общего для всех жильцов пространства — коридора, кухни, ванной и туалета. Получается нечто уникальное. Смотрите сами.

Так выглядит «царский дворец» на улице Черняховского, 41.

В коммуналках Санкт-Петербурга проживает около 229 тысяч семей. Посмотрите, в какой атмосфере
В коммуналках Санкт-Петербурга проживает около 229 тысяч семей. Посмотрите, в какой атмосфере
В коммуналках Санкт-Петербурга проживает около 229 тысяч семей. Посмотрите, в какой атмосфере

А вот такую красоту можно найти на Рубинштейна, 5. Это мини-музей коммуналок. Как к потоку глазеющих туристов относятся соседи, не сообщается.

В коммуналках Санкт-Петербурга проживает около 229 тысяч семей. Посмотрите, в какой атмосфере
В коммуналках Санкт-Петербурга проживает около 229 тысяч семей. Посмотрите, в какой атмосфере
В коммуналках Санкт-Петербурга проживает около 229 тысяч семей. Посмотрите, в какой атмосфере

На Чкаловском проспекте, 60 — буйство розового.

В коммуналках Санкт-Петербурга проживает около 229 тысяч семей. Посмотрите, в какой атмосфере
В коммуналках Санкт-Петербурга проживает около 229 тысяч семей. Посмотрите, в какой атмосфере
В коммуналках Санкт-Петербурга проживает около 229 тысяч семей. Посмотрите, в какой атмосфере

Ну а это уже более классический вариант, который представляешь, когда слышишь словосочетание «питерская коммуналка». Находится на Набережной реки Фонтанки, 102.

В коммуналках Санкт-Петербурга проживает около 229 тысяч семей. Посмотрите, в какой атмосфере
В коммуналках Санкт-Петербурга проживает около 229 тысяч семей. Посмотрите, в какой атмосфере
В коммуналках Санкт-Петербурга проживает около 229 тысяч семей. Посмотрите, в какой атмосфере
В коммуналках Санкт-Петербурга проживает около 229 тысяч семей. Посмотрите, в какой атмосфере
В коммуналках Санкт-Петербурга проживает около 229 тысяч семей. Посмотрите, в какой атмосфере

Ну и немного депрессии напоследок — привет от Каменноостровского проспекта, 44.

В коммуналках Санкт-Петербурга проживает около 229 тысяч семей. Посмотрите, в какой атмосфере
В коммуналках Санкт-Петербурга проживает около 229 тысяч семей. Посмотрите, в какой атмосфере
В коммуналках Санкт-Петербурга проживает около 229 тысяч семей. Посмотрите, в какой атмосфере

 
 
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Что, по-вашему, можно назвать самой известной достопримечательностью Санкт-Петербурга? Эрмитаж? Невский Проспект? Или, может, бар «1703»? Совсем нет. Коммуналки — вот...
 
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