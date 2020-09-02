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Власти готовятся к задержкам по выплате зарплат. Подготовлен специальный Указ

02.09.2020 18:29 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Как следует из подготовленного Минтруда и соцзащиты проекта указа президента Беларуси, «в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 календарных дней работник имеет право, известив нанимателя в письменной форме за один день, приостановить работу на весь период до выплаты заработной платы».

При этом работник имеет право отсутствовать на рабочем месте в период приостановления работы, но средний заработок за ним не сохраняется. Кроме того, в период приостановления работы работникам разрешат работать полный день по совместительству.

 
 
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Белорусские власти готовятся к возможным задержкам по выплате заработных плат и разрабатывают меры по защите прав работающих граждан. Об этом сообщает...
 
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