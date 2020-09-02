Власти готовятся к задержкам по выплате зарплат. Подготовлен специальный Указ

Источник материала: Myfin

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Как следует из подготовленного Минтруда и соцзащиты проекта указа президента Беларуси, «в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 календарных дней работник имеет право, известив нанимателя в письменной форме за один день, приостановить работу на весь период до выплаты заработной платы».

При этом работник имеет право отсутствовать на рабочем месте в период приостановления работы, но средний заработок за ним не сохраняется. Кроме того, в период приостановления работы работникам разрешат работать полный день по совместительству.