ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нарышкин: СВР внимательно следит за планами Запада в отношении Минска

02.09.2020 18:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 сен – Sputnik. Служба внешней разведки (СВР) России внимательно следит за происходящим в Беларуси, а также за планами Запада в отношении этой страны, и поддерживает постоянный контакт с белорусскими спецслужбами, сообщил журналистам в среду директор СВР Сергей Нарышкин.

МИД РФ
Лавров: деятельность по дестабилизации ситуации в Беларуси ведется с Украины

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Официальный Минск не раз заявлял о том, что на ситуацию в стране пытаются влиять  извне. 

"Мы внимательно следим за развитием ситуации. Поддерживаем постоянный контакт с белорусскими спецслужбами. Внимательно следим за тем, что происходит с западной стороны - какие замыслы, какие планы, какие идеи принимаются там, информируем наших коллег", - заявил Нарышкин.

Как ранее сообщало агентство, сегодня на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что протестные акции в Беларуси были подготовлены извне.

"Я хочу сказать, что в мою бытность на различных должностях это уже пятые выборы, и с такой изощренной рафинированной подготовкой извне соответствующих протестных акций мы никогда не сталкивались", – сказал он.

При этом, по его оценке, белорусские власти смогли предотвратить раскол в обществе. Макей отметил, что еще не все проблемы решены, но попытка организации "цветной революции" предотвращена.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, протестные акции в Беларуси были подготовлены извне.
 
Новости дня
Новости разные
 
Госпогранкомитет: Павел Латушко покинул Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.09.2020
Mir24.TV Belarus
02.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика