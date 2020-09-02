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Нарышкин: СВР внимательно следит за планами Запада в отношении Минска
02.09.2020 18:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 сен – Sputnik. Служба внешней разведки (СВР) России внимательно следит за происходящим в Беларуси, а также за планами Запада в отношении этой страны, и поддерживает постоянный контакт с белорусскими спецслужбами, сообщил журналистам в среду директор СВР Сергей Нарышкин.
В Беларуси с 9 августа продолжаются
"Мы внимательно следим за развитием ситуации. Поддерживаем постоянный контакт с белорусскими спецслужбами. Внимательно следим за тем, что происходит с западной стороны - какие замыслы, какие планы, какие идеи принимаются там, информируем наших коллег", - заявил Нарышкин.
Как ранее сообщало агентство, сегодня на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что
"Я хочу сказать, что в мою бытность на различных должностях это уже пятые выборы, и с такой изощренной рафинированной подготовкой извне соответствующих протестных акций мы никогда не сталкивались", – сказал он.
При этом, по его оценке, белорусские власти смогли предотвратить раскол в обществе. Макей отметил, что еще не все проблемы решены, но попытка организации "цветной революции" предотвращена.
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Как заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, протестные акции в Беларуси были подготовлены извне.
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