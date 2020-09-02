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Госпогранкомитет: Павел Латушко покинул Беларусь

02.09.2020 18:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Павел Латушко в ночь с 1 на 2 сентября покинул Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госпогранкомитет: Павел Латушко покинул Беларусь

В Госпогранкомитете подтвердили, что Латушко в официальном порядке покинул страну через пункт пропуска «Берестовица» на машине с дипломатическими номерами в сопровождении Чрезвычайного и Полномочного Посла Польши в Беларуси Артура Михальского.

Напомним, это не первый такой спешный отъезд лидеров протеста. Страну ранее один за одним покинули супруги Цепкало, Светлана Тихановская с детьми, Вадим Прокопьев, уличные координаторы массовых беспорядков, администраторы антигосударственных Telegram-каналов и даже целые редакции негосударственных интернет-медиа. Беларусь покинул и известный в узких кругах борец за справедливость блогер Мотолько.

Госпогранкомитет: Павел Латушко покинул Беларусь

Такое массовое бегство усилилось на фоне раскола между Координационным советом и штабом Бабарико, который устами своего лидера заявил о намерении создать новую партию.

Люди в материале: Павел Латушко, Артур Михальский, Светлана Тихановская, Вадим Прокопьев, Антон Мотолько, Вероника Цепкало, Валерий Цепкало

 
 
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Новости Беларуси. Павел Латушко в ночь с 1 на 2 сентября покинул Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Госпогранкомитете подтвердили, что...
 
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