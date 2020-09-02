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«Это прежде всего современная диагностика». РНПЦ онкологии и радиологии им. Александрова – 60 лет
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Как получить генетический портрет опухоли и чем гамма-нож лучше скальпеля? О современных методах лечения и диагностики рака рассказали в РНПЦ онкологии и радиологии имени Александрова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ведущему онкологическому учреждению страны исполняется 60 лет. Все последние годы центр ведет активную модернизацию и внедряет новейшее оборудование. Ежегодно РНПЦ проводит более 10 тысяч операций. Успех лечения зависит от точности диагноза и адресно подобранной терапии. Так, молекулярно-генетическая лаборатория за 2019 год провела 160 тысяч исследований. Их результаты помогают максимально точно подбирать лечение.
Анна Портянко, заведующая Республиканской молекулярно-генетической лабораторией канцерогенеза:
Напомним, за прошлый год в Беларуси было выявлено 55 тысяч новых случаев онкологии. В среднем их количество прирастает на тысячу за год. Это результат более широкого применения ранней диагностики и скрининговых программ. Так, на данный момент на учете у белорусских онкологов более 370 тысяч пациентов, половина из которых не обращались к врачам в течение пяти лет, что говорит об их излечении.
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Новости Беларуси. Как получить генетический портрет опухоли и чем гамма-нож лучше скальпеля? О современных методах лечения и диагностики рака рассказали в РНПЦ...
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