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Пятнадцатилетняя девушка погибла в ДТП под Ляховичами
Источник материала: Навiны
В Ляховичском районе в дорожно-транспортном происшествии погибла 15-летняя девушка, сообщили в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Авария случилась вечером 31 августа в деревне Гуличи. По предварительной информации, водитель автомобиля «Опель» на закруглении гравийной дороги не справился с управлением и врезался в дерево.
В результате погибла несовершеннолетняя. Кроме нее в машине был 20-летний житель агрогородка Жеребковичи (владелец транспорта). Молодого человека госпитализировали.
Правоохранители выясняют, кто был за рулем автомобиля.
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В Ляховичском районе в дорожно-транспортном происшествии погибла 15-летняя девушка, сообщили в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
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