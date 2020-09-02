Пятнадцатилетняя девушка погибла в ДТП под Ляховичами

В Ляховичском районе в дорожно-транспортном происшествии погибла 15-летняя девушка, сообщили в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария случилась вечером 31 августа в деревне Гуличи. По предварительной информации, водитель автомобиля «Опель» на закруглении гравийной дороги не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате погибла несовершеннолетняя. Кроме нее в машине был 20-летний житель агрогородка Жеребковичи (владелец транспорта). Молодого человека госпитализировали.

Правоохранители выясняют, кто был за рулем автомобиля.