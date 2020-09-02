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Добрушский завод получил письмо с угрозой взрыва на английском языке

02.09.2020 21:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Добруше поступило сообщение о взрывном устройстве на фарфоровом заводе.

Добрушский завод получил письмо с угрозой взрыва на английском языке

По сообщению областного УВД, информация об угрозе на английском языке поступила 2 сентября на электронную почту Добрушского фарфорового завода.

В письме указывалось, что на территории предприятия находится взрывное устройство. Туда его якобы пронес и надежно спрятал завербованный помощник. И если последний увидит подозрительную активность или участие милиции, то дистанционно бомба будет приведена в действие.

Чтобы этого не случилось, администрации завода предложено до конца рабочего дня выплатить в биткоинах сумму, эквивалентную 80 тысячам долларов.

На место происшествия незамедлительно выбыли специалисты саперно-пиротехнической группы в/ч 5525 внутренних войск. Эвакуация не проводилась. Взрывное устройство не обнаружено.

 
 
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В Добруше поступило сообщение о взрывном устройстве на фарфоровом заводе.
 
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