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Добрушский завод получил письмо с угрозой взрыва на английском языке
Источник материала: Навiны
В Добруше поступило сообщение о взрывном устройстве на фарфоровом заводе.
По сообщению областного УВД, информация об угрозе на английском языке поступила 2 сентября на электронную почту Добрушского фарфорового завода.
В письме указывалось, что на территории предприятия находится взрывное устройство. Туда его якобы пронес и надежно спрятал завербованный помощник. И если последний увидит подозрительную активность или участие милиции, то дистанционно бомба будет приведена в действие.
Чтобы этого не случилось, администрации завода предложено до конца рабочего дня выплатить в биткоинах сумму, эквивалентную 80 тысячам долларов.
На место происшествия незамедлительно выбыли специалисты саперно-пиротехнической группы в/ч 5525 внутренних войск. Эвакуация не проводилась. Взрывное устройство не обнаружено.
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В Добруше поступило сообщение о взрывном устройстве на фарфоровом заводе.
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