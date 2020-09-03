«Голос улицы»: Усиливаются надежды протестующих на раскол во властных элитах









Thinktanks.by публикует результаты мониторинга за 23-30 августа по согласованию с автором. Старший аналитик Центра европейской трансформации Оксана Шелест на свой странице в Facebook продолжает публиковать промежуточные результаты исследования протестной активности белорусов «Голос улицы».публикует результаты мониторинга за 23-30 августа по согласованию с автором.





Выводы и наблюдения без претензии на репрезентативность, строятся на сочетании анализа полуструктурированных интервью (за 24-30 августа собрано 70 интервью), анализа СМИ и включенного наблюдения на акциях.





1. Характер акций и состав участников.





Внешняя атмосфера. «Марш свободной Беларуси», который прошел 23 августа, показал неэффективность стратегии «устрашения», с демонстрацией большого количества спец.техники, сил ОМОНа и армии. Видимо, эти «спецэффекты» должны были либо привести к кардинальному снижению численности участников протестных акций, либо спровоцировать на конфликт, однако ни первого, ни второго не произошло. «Медийное» завершение дня с опубликованием видео спешащего на защиту своего «дворца» Лукашенко превратило и так неудавшуюся попытку «устрашения» в комичную.





Всю неделю 24-30 уличные акции протеста проходили в той же атмосфере устрашения, но уже с применением точечных задержаний. Масштабы задержаний варьировались и к концу недели стали расти, проводились с минимум откровенного физического насилия (жестокие задержания снова появились 29-30 августа).





Несмотря на некоторую «сдержанность» силовиков за эту неделю было сделано несколько совершенно «провальных» в символическом смысле ходов, которые привели к не меньшему подогреванию протестных настроений, чем открытая жестокость. Самыми яркими из них стали «демонстрация автозаков» во время акции «честных учителей» возле Министерства образования (25 августа) и блокирование людей в Красном костеле 26 августа, а также фактическая беспомощность сил ОМОНа в блокировании движения «женского марша» 29 августа.





Воскресный «Марш мира и независимости» проходил в той же атмосфере, помноженной на масштаб мероприятия. Устрашающая демонстрация спец.техники и сил ОМОНа в районе площади Независимости, проведенная «операция» по блокированию части демонстрантов в самом начале акции и задержания (МВД отчиталось за 140 задержанных), как минимум двое избитых, снова колючая проволока и кордон из военнослужащих возле Стеллы, усиленное оцепление в районе площади государственного герба и флага.





Характер акций. Изменение стратегии давления на протестующих очень мало повлияло на основные характеристики самих акций. В течение недели акции протеста проходили примерно в тех же или несколько видоизмененных форматах, что и на предшествующей неделе. С понедельника по четверг проходили вечерние акции на площади Независимости. «Традиционными» стали акции поддержки возле Следственного комитета, куда последовательно вызывали членов Координационного комитета.





Продолжились «цеховые» акции: ученых возле Академии наук, медиков, акция «Честных учителей» возле Министерства образования, цепи солидарности или локальные митинги в дневное и вечернее время в разных районах города. Стратегии протестующих хорошо отражает история «песенных акций», которые до конца прошлой недели каждый рабочий день проходили возле Филармонии, однако в пятницу силовики стали угрожать участникам преследованием. В результате не этой неделе в Минске появился «летучий песенный отряд», который устраивает «песенные акции» в крупнейших торговых центрах и других многолюдных местах (ТЦ «Столица», «Галеря» «ДанаМолл», Комаровка, ЖД вокзал). В субботу 29 августа к «песенным акциям» присоединился Гродно





«Женский марш» 29 августа, который в Минске, по некоторым оценкам собрал около 10 тысяч в результате взаимодействия с силовиками превратился в игру «в кошки-мышки». Блокирование улиц на пути марша приводило к тому, что участницы и участники «обходили» блокировку, перемещаясь на другие улицы, меняя маршрут, заполняя смежные пространства. При этом (не впервые, но впервые так массово и упорно) участницы акций не позволяли силовикам задерживать отдельных участников и участниц, журналистов, буквально загораживая их и выводя из-под угрозы задержания, и даже «прорывали» цепи силовиков, блокирующие проход.





Количество участников «Марша мира и независимости» 30 августа оценить еще сложнее, чем в прошлые разы из-за хода акции (некоторые источники пишут, что было «не менее 200 тысяч», но очень сложно дать хотя бы примерную обоснованную оценку). Первоначальный сбор был назначен на площади Независимости, однако, в отличие от прошлого воскресенья, силовики не стали дожидаться, пока к площади подтянуться колонны людей, которые традиционно шли из разных районов города, от заводов, а провели операцию по блокированию и зачистке в районе площади Независимости – ГУМа, пока участников было сравнительно немного. После этого марш перенаправился на проспект Победителей, люди заполнили проспект, прошли мимо Стеллы, и дошли до Дворца Независимости, вернее, до цепи силовиков, которая блокировала дальнейший путь.





То есть повторили тот маршрут, которым закончилась акция в прошлое воскресенье, однако на этот раз проспект Победителей стал основным местом демонстрации, а Дворец Независимости – основной целью «похода». Дата марша совпала с (одной из двух известных) дат дня рождения Лукашенко, что сильно повлияло на ход акции, выбор «конечной точки» (дойти до дворца, чтобы сложить там подарки), содержание плакатов и кричалок.





Карнавальный характер воскресной акции, который начал проявляться на марше 23 августа, усилился и приумножился. Музыканты, барабанщики, люди в масках, костюмах, на ходулях, самодельные «подарки» создавали атмосферу скорее празднества, при этом месседжи, отраженные в кричалках, стали более агрессивными по сравнению с прошлыми маршами.





Сохранился принцип «цеховых колонн», хотя они визуально не представляют значимой части протестующих. Были отмечены флаги заводов, несколько партийных флагов, группа медиков, и – новое на этой неделе – спортсменов.

Среди наших респондентов по-прежнему абсолютное большинство отдали голос за Тихановскую как «кандидата протеста и перемен», один из респондентов охарактеризовал ситуацию так: «это были не выборы, это было массовое мероприятие». Люди продолжают чувствовать себя частью большинства, легко подхватили тезис о том, что «мы не оппозиция, мы большинство». По поводу того, какие социальные группы выступают за изменения, а какие – за сохранение действующего режима, мнения разные. Довольно распространенная позиция состоит в том, что за сохранения режима выступают сейчас только люди, полностью от него зависимые (иногда к ним относят административную верхушку и силовиков, иногда шире, включая работников государственных предприятий и пр.). Те, кто скромнее оценивает перевес «большинства» говорят о том, что с обоих сторон есть очень разные люди, часто говорят о влиянии возраста (больше молодежи за перемены), экономический самостоятельности и независимости от государственных структур, и использование разных источников информации. Стигматизация «той стороны» встречается очень редко («колхозники», «зомбированные»). Никаких иных разделяющих признаков названо не было.





2. Прогнозы и перспективы развития ситуации.





Личная готовность добиваться смены режима остается высокой, люди часто говорят о том, что остановить их может только прямое насилие, давление, или физическая неспособность участвовать в протестах. Подчеркивается разнообразие форм, с помощью которых можно выражать свою позицию и оказывать какое-то давление, остается вера в то, что совокупные усилия и взаимная поддержка приведут к достижению результата.





Сохраняется понимание затяжного характера кризиса, прогнозы разрешения ситуации варьируются в промежутке от месяца до года. Иногда люди рассуждают не в логике, «когда это кончится», а в логике, «сколько мы сможем продержаться». Усиливаются надежды на раскол во властных элитах, на посредничество других стран, на экономическое давление.





Вопрос о переговорах и диалоге вызывает разные реакции. Примерно треть опрошенных считает, что власть на переговоры не пойдет, примерно половина – что переговоры с Лукашенко невозможны в принципе. В качестве возможных «переговорщиков» от режима называются (кроме Лукашенко) имена разных чиновников (Макей, Качанова, Эйсмонт) или «тех людей в вертикали, которые окажутся способны». В качестве «переговорщиков» с нашей стороны чаще всего называется Координационный совет («который для этого создавался), Тихановская, или отдельные члены КС – Павел Латушко, Мария Колесникова, кто-то готов вернуться во времена «женского трио». Растет запрос на политическое оформление и политическую компетентность, обсуждая возможный ход переговоров, люди говорят «мы же не политики, не знаем, надеемся, что в Координационном совете будут достаточно компетентные люди для этого».









Отношение к международному посредничеству в разрешении ситуации чаще всего осторожное. Многие подчеркивают, что это наше внутреннее дело, и помощь нам нужна, но прямое вмешательство – нет. Часть респондентов высказывается в том духе, что нам нужна помощь других стран чтобы переговоры начались, но не участие в них. В качестве тех, кто может обеспечивать посредничество и медиацию называются и Европа, и Россия, хотя к концу недели высказывания о возможности российского посредничества стали более негативными.





3. Актуальные угрозы для страны.





Большинство респондентов по-прежнему прежде всего концентрируются на внутренних угрозах, репрессиях, падении экономики, оттоке людей из страны.

Поведение и заявления Кремля в течении последней недели обострили понимание угрозы со стороны России, на марше в воскресенье об этом говорил почти каждый респондент, это нашло отражение и в плакатах (их было не много в общем количестве, основной посыл Кремлю: «не вмешивайтесь в наши дела»). При этом довольно часто о занятой российской властью позиции люди говорят с сожалением, как бы прощаясь с надеждой, что Россия поддержит беларусский народ, а не Лукашенко.





4. Символы и манифестации.





Сохраняется превалирование БЧБ-символики, и не массовое, но заметное присутствие символизации тезиса «мы – один народ» с использованием различных сочетаний цветов двух флагов или самих флагов.





Наиболее устойчивыми для всех акций протеста остаются кричалки «Уходи», и «Жыве Беларусь», очень часто воспроизводятся «Лукашенко в автозак», «Трибунал», «Лукашенко, ты уволен», «Не забудем, не простим», «Верым, можам, пераможам».





Продолжается своеобразный «диалог» с отказывающимся от диалога режимом. На акции «Честных учителей», а потом на «Женском марше» он получил новый разворот, связанный с постоянным присутствием силовиков на акциях. Улица стала разговаривать с ОМОНом посредством кричалок: «Мы не боимся», «ОМОН боится женщин», «Скоро кончится бензин». На женском марше в какой-то момент люди стали скандировать «Это наш город» и «Мы здесь власть», эти лозунги закрепились на воскресном марше.





Появились и закрепились кричалки, обозначающие готовность к долгому протесту: «Каждый день», «Мы так можем долго».





Символическая связь воскресного марша с днем рождения Лукашенко очень сильно проявилась в атрибутике и кричалках. Множество плакатов, отражающих «пожелания» и «посылания», символических «подарков», часто намекающих на психическую несостоятельность и скорую смерть. Бурную реакцию встретил плакат «Днище», отсылающий сразу и к дню рождения, «днюхе», и к характеристике ситуации. На подходах к оцеплению вокруг Дворца Независимости люди скандировали «Выйди, посчитай», «Мы на день рождения» (вариант: «Мы на день свержения»), «Саша, выходи, будем поздравлять», «Саша, неси торт».





Надо отметить распространение более грубых и агрессивных форм выражения своих требований и отношения к режиму. Рядом с «Уходи» появилось «Пошёл вон», кто-то вспомнил старый лозунг «Пора менять лысую резину», в воскресенье встречались кричалки «Сам ты крыса» и «С днем рождения, крыса» и «Каб ты здох». Костюмы и маски, изображающие ищущую Лукашенко смерть, «гроб для диктатуры», надгробие режиму и прочие «подарки», которые протестующие принесли и оставили возле оцепления, очевидно сделали символизм акции более «вызывающим».



