Уже более 400 спортсменов подписались под письмом с требованиями к власти. Есть суперзвезды

Источник материала: Tut.by

На данный момент уже 410 спортсменов и работников спортивной отрасли, в том числе журналисты спортивных изданий, подписались под открытым письмом с требованиями к власти.





Напомним, письмо было инициировано сразу после выборов. По состоянию на 19 августа там было более 200 подписей. Сейчас количество удвоилось.

В открытом письме выдвигается требование о проведении повторных президентских выборов в Беларуси, признание голосования, состоявшегося 9 августа, недействительным. Также подписавшиеся требуют освободить политзаключенных и всех граждан, задержанных во время демонстраций и не причастных к противоправной деятельности. Они хотят, чтобы противоправная деятельность сотрудников правоохранительных органов была остановлена, а все пострадавшие получили полноценную медицинскую, психологическую, правовую и материальную помощь.

Полный текст письма можно прочитать здесь .

Подпись под заявлением поставили, в том числе,

Андрей Кравченко, серебряный призер Олимпады-2008, чемпион Европы, серебряный призер двух чемпионатов мира по легкой атлетике,

Дмитрий Асанов, бронзовый призер чемпионата мира-2015 по боксу,

Степан Попов, чемпион мира и Европы по самбо,

пловчиха Александра Герасименя, дважды ставшая второй на Олимпиаде-2012 и занявшая третье место на Олимпиаде-2016,

Наталья Лещик, ставшая второй в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде-2012,

Эльвира Герман, чемпионка Европы-2018 по легкой атлетике,

восьмикратный чемпион Беларуси по баскетболу Никита Мещеряков,

бронзовый призер чемпионата Европы по баскетболу Елена Левченко,

главный тренер по фристайлу Николай Козеко, чьи ученики завоевали шесть олимпийских медалей,

чемпионка мира по фристайлу Александра Романовская,

чемпионка мира и Европы по бегу Марина Арзамасова

и многие другие.

Среди футболистов подпись под заявлением поставили бывший игрок «Зенита» Сергей Герасимец, экс-игрок минского «Торпедо» Александр Филанович, бывшие вратари клуба «Крумкачы» Антон Шунто и Евгений Костюкевич, бывший игрок «Звезды-БГУ» Евгений Веревка, экс-игрок сборной Беларуси Сергей Штанюк и бывший вратарь белорусский сборной Геннадий Тумилович, выступавший за ряд российских клубов, а также футболист дзержинского «Арсенала» Альберт Капский.