Audi обновила свой самый маленький кроссовер

Источник материала: Tut.by

«Паркетник» Q2 открыл для Audi сегмент субкомпактных кроссоверов — впервые эту машину показали весной 2016 года , поэтому компания подготовила обновленную версию.





Отличий от дореформенной версии у рестайлингового Q2 немного — это новая головная оптика (светодиодная уже «в базе», в качестве платной опции предлагаются матричные фары), подретушированные бамперы и решетка радиатора. Покупатели смогут выбирать между двумя вариантами задних фонарей (с динамическими указателями поворота или без них), также появились пять новых цветов кузова. С обновлением Q2 прибавил в длину на пару сантиметров (до 4,21 м).





Среди главных изменений в интерьере Q2 — новый селектор преселективного «робота» S Tronic, подкорректированная форма вентиляционных дефлекторов, обновленная мультимедиа-система с 8,3-дюймовым дисплеем, а также опциональная атмосферная подсветка.





Моторная гамма кроссовера по-прежнему включает три бензиновых двигателя TFSI и два дизеля TDI, но пока в компании упомянули характеристики лишь одного из них — это 1,5-литровый бензиновый турбированный агрегат, развивающий 150 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Остальные обещанные двигатели (у нынешнего Q2 мощностью от 110 до 190 л.с.), по всей видимости, остались без изменений.





На европейском рынке продажи обновленного Q2 начнутся уже в сентябре, стартовая стоимость в Германии — 25 тысяч евро.