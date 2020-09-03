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Audi обновила свой самый маленький кроссовер

03.09.2020 10:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Паркетник» Q2 открыл для Audi сегмент субкомпактных кроссоверов — впервые эту машину показали весной 2016 года, поэтому компания подготовила обновленную версию.


Отличий от дореформенной версии у рестайлингового Q2 немного — это новая головная оптика (светодиодная уже «в базе», в качестве платной опции предлагаются матричные фары), подретушированные бамперы и решетка радиатора. Покупатели смогут выбирать между двумя вариантами задних фонарей (с динамическими указателями поворота или без них), также появились пять новых цветов кузова. С обновлением Q2 прибавил в длину на пару сантиметров (до 4,21 м).


Среди главных изменений в интерьере Q2 — новый селектор преселективного «робота» S Tronic, подкорректированная форма вентиляционных дефлекторов, обновленная мультимедиа-система с 8,3-дюймовым дисплеем, а также опциональная атмосферная подсветка.


Моторная гамма кроссовера по-прежнему включает три бензиновых двигателя TFSI и два дизеля TDI, но пока в компании упомянули характеристики лишь одного из них — это 1,5-литровый бензиновый турбированный агрегат, развивающий 150 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Остальные обещанные двигатели (у нынешнего Q2 мощностью от 110 до 190 л.с.), по всей видимости, остались без изменений.


На европейском рынке продажи обновленного Q2 начнутся уже в сентябре, стартовая стоимость в Германии — 25 тысяч евро.

 
 
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«Паркетник» Q2 открыл для Audi сегмент субкомпактных кроссоверов - машину впервые показали весной 2016 года, поэтому компания подготовила обновленную версию.
 
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