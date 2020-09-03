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В Китае построили самый длинный стеклянный мост в мире

03.09.2020 11:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В КНР появился новый объект для всех любителей пощекотать себе нервы. Недалеко от города Ляньчжоу, на юго-востоке страны, достроили самый длинный стеклянный мост в мире — 526,14 метра. Книга рекордов Гиннесса подтверждает.

Автором проекта стало бюро UAD. По словам специалистов студии, их задачей было создать «прозрачный коридор в воздухе» — мост должен был быть максимально незаметным в естественном природном ландшафте. Получилось, прямо скажем, не очень. Башенные опоры и тросы покрашены в ярко-красный цвет и бросаются в глаза. Покрытие выполнено из закаленного стекла толщиной 4.5 см.

В Китае построили самый длинный стеклянный мост в мире
В Китае построили самый длинный стеклянный мост в мире
В Китае построили самый длинный стеклянный мост в мире
В Китае построили самый длинный стеклянный мост в мире

При этом проектирование объекта было непростой инженерной задачей. Мост расположен в регионе, где каждый год фиксируются тайфуны, поэтому сопротивление ветру и соответствующим нагрузкам оказались важнейшей характеристикой сооружения. Его высота составила 201 метр.

В Китае построили самый длинный стеклянный мост в мире
В Китае построили самый длинный стеклянный мост в мире
В Китае построили самый длинный стеклянный мост в мире

 
 
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В КНР появился новый объект для всех любителей пощекотать себе нервы. Недалеко от города Ляньчжоу, на юго-востоке страны, достроили самый длинный стеклянный мост в...
 
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