В Китае построили самый длинный стеклянный мост в мире

Источник материала: Onliner

В КНР появился новый объект для всех любителей пощекотать себе нервы. Недалеко от города Ляньчжоу, на юго-востоке страны, достроили самый длинный стеклянный мост в мире — 526,14 метра. Книга рекордов Гиннесса подтверждает.

Автором проекта стало бюро UAD. По словам специалистов студии, их задачей было создать «прозрачный коридор в воздухе» — мост должен был быть максимально незаметным в естественном природном ландшафте. Получилось, прямо скажем, не очень. Башенные опоры и тросы покрашены в ярко-красный цвет и бросаются в глаза. Покрытие выполнено из закаленного стекла толщиной 4.5 см.

















При этом проектирование объекта было непростой инженерной задачей. Мост расположен в регионе, где каждый год фиксируются тайфуны, поэтому сопротивление ветру и соответствующим нагрузкам оказались важнейшей характеристикой сооружения. Его высота составила 201 метр.











