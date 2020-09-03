В Беларуси готовится провокация для ввеления российских войск?

Владимир Макей на пресс-конференции в Москве заявил, что в Беларуси предотвращена цветная революция. Такое заявление может иметь два объяснения.





Первое. Макей неадекватно воспринимает то, что происходит в Беларуси. Второе. Макей знает и понимает, что в Беларуси готовится масштабная провокация для того, чтобы скомпрометировать мирный характер протестов белорусов против чудовищной фальсификации «выборов» 9 августа 2020 года.





Исключительно для Макея объясняю: все протесты в Беларуси - это следствие масштабных фальсификаций на «выборах», с чем народ не согласился. Виновники сложившейся ситуации – А.Лукашенко, Л.Ермошина и все, кто принял участие в фальсификации.





Протесты исключительно мирные и в рамках Конституции Республики Беларусь. Требование простое и понятное – проведение новых честных, прозрачных и демократических выборов.





Никакие внешние силы, за исключением Кремля, в происходящее в Беларуси не вмешивались и не вмешиваются. Идет противостояние Народа Беларуси и диктатора, узурпировавшего власть.





Поскольку все диктаторы ненавидят свои народы (объективная причина – вопрос о власти), естественно, Путин поддерживает Лукашенко.





Внешняя угроза нужна, чтобы сплотить народ вокруг диктатора и ввести в действие договор между диктаторами о взаимопомощи. Цель – удержать власть.





Проблема Лукашенко в том, что ему уже никто не верит и все его сценарии больше похожи на бред.





«Вагнеровцы», а всего их целых 200, российские коварные планы - не прокатило, значит - Америка и Украина забросила российских граждан, - не прокатило.





На западе танки гусеницами гремят, над белорусско-литовской границей шарики воздушное пространство нарушают, Гродненскую область к Польше уже присоединяют.





Весь этот бред можно было бы не вспоминать и не описывать. Но…





Глава российского МИД Лавров на той же пресс-конференции сообщает, что в Беларусь проникли 200 (они что, кроме цифры 200 других не знают) неких экстремистов-террористов с Украины.





Спасибо, конечно, Лаврову за информацию. Но тогда вопрос к доблестным пограничникам: «Если вы так бдительно охраняете нашу границу, что даже католический священник Т.Кандрусевич, кстати, гражданин Беларуси, не может попасть домой, то почему 200 экстремистов, не граждан Беларуси, свободно проникают через границу?»





Вопрос к главе КГБ: «Какие приняты меры для их задержания? Экстремисты с добрыми намерениями не приезжают». Кровь беларусских граждан от этих экстремистов будет на вашей совести.





К чему все эти рассуждения? В Беларуси готовится массовая провокация с жертвами и потерпевшими. Цель – представить массовые протесты граждан как массовые беспорядки.





«Экстремисты» нападают на ОМОН и милиционеров, убивают и калечат часть из них. ОМОН в ответ жестко избивает протестующих.

«Картинка» создана. Массовые беспорядки налицо. Руки диктаторов развязаны. Лукашенко вводит ЧП, Путин задействует свой "резерв" и вводит его в Беларусь. СМИ под жестким контролем, собрания и протесты – запрещены, судилища, тюрьмы и т.д.





И пир диктаторов во время чумы.





3 сентября – прилет министра МВД Катара в Минск. 4 сентября – визит министра МО Беларуси в Москву. Суетятся. Время играет не на них. Динамика последних дней свидетельствует о большой вероятности этих планов. 2 сентября визит Макея в Москву и его откровенный бред на пресс-конференции. 3 сентября – визит Мишустина в Минск 4 сентября – визит министра МО Беларуси в Москву. Суетятся. Время играет не на них.

Обращает на себя внимание, что в последнее время в Беларуси началась «охота» на журналистов – фотографов. В их кадр не должны попасть «экстремисты-провокаторы».

Граждане Беларуси используют свое Конституционное право на мирный протест против лжи и насилия со стороны власть предержащих. Народу Беларуси не надо захватывать административные здания и крушить все вокруг. Все это и так принадлежит народу.

У народа Беларуси нет цели борьбы с МВД, КГБ, МО. У народа Беларуси есть цель и право избирать власть и контролировать ее.

А провокаторы, если они появятся среди мирных протестующих, будут выделяться повышенной агрессивностью. Они будут скрывать свои лица под масками или балахонами. Они плохо будут понимать беларусскую мову. Вот их нужно фотографировать и передавать в руки правоохранителей. Пусть со своими и разбираются.

На поле Добра побеждает всегда Добро. На поле Зла – Зло.





P.S: Как стало известно, госсекретарь Совета безопасности РБ Андрей Равков уволен с должности. Это еще одно подтверждение того, что замышляется что-то не хорошее. И не каждый из окружения Лукашенко готов обагрить свои руки кровью беларусского народа.







