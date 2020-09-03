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Первая пресс-конференция стачкома «Беларуськалия»: что говорят шахтеры?

03.09.2020 13:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в офисе Белорусского независимого профсоюза проходит первая пресс-конференция стачечного комитета «Беларуськалия». Побывали на ней и рассказываем, что важного услышали.

Напомним, «Беларуськалий» начинал довольно бодро: шахтеры пытались бастовать и даже останавливали работу рудников, регулярно митинговали на городской площади (один раз к ним даже приезжала Мария Колесникова). Руководство предприятия протестных настроений коллектива не разделяло и пыталось вернуть все как было. Отчасти получилось: производство работает. Но мятежный дух в людях не угас.

Первая пресс-конференция стачкома «Беларуськалия»: что говорят шахтеры?
Первая пресс-конференция стачкома «Беларуськалия»: что говорят шахтеры?

Стачком «Беларуськалия» регулярно напоминает о себе: мол, мы не сдаемся, просто многие запуганы. Пожалуй, небезосновательно. Сопредседателя стачечного комитета Анатолия Бокуна уже дважды задерживали, а еще один активист, Дмитрий Куделевич, после встречи с компетентными органами (предположительно, КГБ) даже покинул страну.

Сейчас в организации осталось примерно 50 человек, из них 23 объявили стачку с 17 августа —  т. е. бастуют по-серьезному. По словам некоторых ребят, на предприятии многие поддерживают протест, но сами предпринимать какие-то активные действия боятся, предпочитая вариант «итальянской забастовки».

Первая пресс-конференция стачкома «Беларуськалия»: что говорят шахтеры?

— Работают исключительно по технике безопасности. А из-за того, что на предприятии условия охраны труда не всегда соблюдаются — например, отсутствует должная вентиляция в шахтах, используются неисправные инструменты — люди просто не работают или делают это очень медленно. По сути, ни один из шести рудников не функционирует на полную мощность. Поэтому и планы не выполняются, — отмечает член стачкома Дядюк Виталий.

Сегодня у здания независимого профсоюза собралось около 30 человек. Все чего-то ждут. Возможно, на предприятии будет вторая волна протестов и к ним снова присоединится больше людей.

(будет дополнено)

 
 
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Сегодня в офисе Белорусского независимого профсоюза проходит первая пресс-конференция стачечного комитета «Беларуськалия». Побывали на ней и рассказываем, что...
 
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