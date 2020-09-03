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Сколько Беларусь намолотила? 5—6-й результат последних 10 лет
Источник материала: Onliner
Производство зерна — не только хлеб, но и деньги. В рейтинге World's Top Exports (по данным 2019-го) Беларусь заняла 60-е место в списке мировых экспортеров пшеницы. Первая — Россия, Украина — седьмая. Литва и Латвия — 12-я и 14-я. На этом западные соседки заработали 683 и 473 млн долларов. Россия — 6,4 млрд. Беларусь — 176 тыс. долларов.
2019-й был не самым неурожайным. Собрано всего 7,33 млн тонн зерновых и зернобобовых. В этом году уже (убраны 95,5% площадей) 7,861 млн тонн. Много? Больше, чем в прошлом, но меньше, чем в:
2011-м — 8,273;
Результат 2017-го может быть перекрыт. Но при той роли, которая отведена сельскому хозяйству, колоски могли бы стараться из года в год чуть лучше.
А вот урожайность этого года должна войти в топ-3 десятилетия. Пока что 37,1 центнера с гектара.
Валовой сбор и урожайность зерновых и зернобобовых культур
в хозяйствах всех категорий. Источник: Белстат
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Производство зерна — не только хлеб, но и деньги. В рейтинге World's Top Exports (по данным 2019-го) Беларусь заняла 60-е место в списке мировых экспортеров пшеницы. Первая —...
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