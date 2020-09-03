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Мишустин: Будущее Союзного государства будет основано на независимости двух стран

03.09.2020 15:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Премьер РФ Михаил Мишустин сегодня в Минске озвучил один параметров обновленного проекта «Союзное государство».

"У нас по многим вопросам прогресс, в том числе по вопросу будущего Союзного государства, которое будет основано на абсолютно независимой позиции наших государств, но с соответствующими мероприятиями экономического характера, о которых мы договаривались", - сказал Михаил Мишустин на встрече с Лукашенко.

Речь идет о снятии барьеров в торговле, расширении сотрудничества в культуре, спорте, здравоохранении, энергетике, промышленности.

"Практически все ключевые министры нашего кабинета приехали в Минск, чтобы обсудить повестку дня", - сказал Мишустин.

 
Теги: Минск
 
 
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Премьер РФ Михаил Мишустин сегодня в Минске озвучил один параметров обновленного проекта «Союзное государство».
 
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