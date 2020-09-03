Пять вещей, которые вы можете сделать, чтобы сохранить здоровье толстой кишки

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Если раньше Американское онкологическое общество рекомендовало большинству начать проходить колоноскопию с 50 лет, то недавно эти рекомендации изменились: теперь речь идет о 45 годах. Рак толстой кишки «молодеет», и новое руководство нацелено на то, чтобы выявить заболевание раньше, когда оно с большей вероятностью будет излечимым. Сайт клиники Мэйо рассказывает о том, какие шаги (независимо от возраста) помогут избежать развития рака толстой кишки.



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Ешьте овощи и полезные жиры

«Исследования показали, что западный тип питания связывают с более высокими показателями рака толстой кишки, — говорит Салва Баккали-Дерксен, врач-терапевт в клинике Mayo Health System в штате Миннесота. — Люди, которые придерживаются диеты с высоким содержанием клетчатки, менее подвержены заболеванию». Она также рекомендует ограничить количество потребляемого мяса, особенно мясных продуктов глубокой переработки.

Также важно употреблять полезные жиры, содержащиеся в оливковом масле, лососе, авокадо и орехах, и ограничивать вредные: например, из жареной пищи.

Двигайтесь

Хорошо известно, что упражнения приносят пользу сердцу и помогают поддерживать здоровый вес. Но они также могут снизить риск развития некоторых видов рака, включая рак толстой кишки. Старайтесь уделять 30 минут в день упражнениям умеренной интенсивности большую часть дней недели.

Следите за своим весом

По данным Американского онкологического общества, наличие лишних килограммов увеличивает риск рака толстой кишки, а также рака груди (у женщин в постменопаузе), прямой кишки, пищевода, поджелудочной железы и почек. Поговорите со своим врачом, если в том, чтобы похудеть, вам нужна помощь.

Ограничьте употребление алкоголя и не курите

Под умеренным употреблением алкоголя в США подразумевается не более одной порции в день для женщин или двух порций для мужчин (такие «нормы» различаются в разных странах). Но полезнее всего отказаться: и от алкоголя, и от сигарет.

Не игнорируйте скрининг

Одна из наиболее важных стратегий профилактики — это следовать рекомендациям по скринингу на рак толстой кишки, которые подходят вам с учетом вашего возраста, факторов риска и семейного анамнеза.

Колоноскопия — это больше, чем инструмент скрининга. Фактически она может предотвратить рак, обнаруживая предраковые изменения, называемые полипами, и удаляя их до того, как они перерастут в рак.