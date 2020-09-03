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На Лилию Власову завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов

03.09.2020 15:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В отношении члена Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в стране Лилии Власовой возбуждено дело по ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов). Об этом сообщила пресс-служба КС.

Власова была задержана сотрудниками департамента финансовых расследований Комитета госконтроля 31 августа, когда пришла к нотариусу по семейным делам. «В 14.20 в ее дом, где находился ее муж, Владимир Искорцев, пришли с обыском трое сотрудников ДФР в присутствии двоих понятых. Обыск продолжался около часа, в его ходе был изъят жесткий диск компьютера Власовой, ноутбук ее супруга и несколько флешек, — сообщал ранее КС. — Около 21.00 31 августа адвокат сообщил Владимиру Искорцеву, что Лилию Власову задерживают на 72 часа, по истечении которых должно быть принято решение о мере пресечения. В каком статусе она находится — пока неизвестно. Адвокат находится под подпиской о неразглашении».

Пресс-служба КС также обращала внимание на то, что старший сын Власовой Борис Власов является одним из основных учредителей фирм «Мерлинтур» и «ПолетКонсалт». «Обе фирмы существуют и работают не один десяток лет, неоднократно проходили налоговые и прочие проверки. Белорусско-французское совместное предприятие "Мерлинтур" — одна из старейших туристических фирм Беларуси, — говорилось в сообщении. — Также от Бориса Власова стало известно, что в офисах и домах сотрудников фирм были произведены обыски, генеральный директор "Мерлинтура" также задержана, изъято оборудование, что делает невозможным полноценное функционирование компании и обслуживание клиентов».

По информации КС, Борис Власов «рассматривает происходящее как взятие бизнеса и сотрудников в заложники ради давления на его мать Лилию Власову», а также считает, что «такое грубое вмешательство и давление будет для иностранных инвесторов четким индикатором условий ведения бизнеса».

Лилия Власова — старший партнер и директор юридической компании «Власова, Михель и партнеры». Она — известный юрист и медиатор, создательница первой юридической компании в Беларуси, один из лучших медиаторов страны и всего постсоветского пространства. «Она была приглашена в президиум КС прежде всего как профессиональный переговорщик и медиатор», — подчеркивается в сообщении.
 
 
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В отношении члена Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в стране Лилии Власовой возбуждено дело по ст. 243 Уголовного кодекса...
 
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