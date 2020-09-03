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На Лилию Власову завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов
Источник материала: Навiны
В отношении члена Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в стране Лилии Власовой возбуждено дело по ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов). Об этом сообщила пресс-служба КС.
Власова
Пресс-служба КС также обращала внимание на то, что старший сын Власовой Борис Власов является одним из основных учредителей фирм «Мерлинтур» и «ПолетКонсалт». «Обе фирмы существуют и работают не один десяток лет, неоднократно проходили налоговые и прочие проверки. Белорусско-французское совместное предприятие "Мерлинтур" — одна из старейших туристических фирм Беларуси, — говорилось в сообщении. — Также от Бориса Власова стало известно, что в офисах и домах сотрудников фирм были произведены обыски, генеральный директор "Мерлинтура" также задержана, изъято оборудование, что делает невозможным полноценное функционирование компании и обслуживание клиентов».
По информации КС, Борис Власов «рассматривает происходящее как взятие бизнеса и сотрудников в заложники ради давления на его мать Лилию Власову», а также считает, что «такое грубое вмешательство и давление будет для иностранных инвесторов четким индикатором условий ведения бизнеса».
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В отношении члена Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в стране Лилии Власовой возбуждено дело по ст. 243 Уголовного кодекса...
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