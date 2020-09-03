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Один из белорусских банков будет брать ежемесячную плату за неактивные счета. Что имеется в виду

03.09.2020 14:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 21 сентября МТБанк вводит плату за обслуживание неактивных счетов. Об этом сообщается на сайте банка.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Под неактивными счетами имеются в виду счета с положительным остатком, по которым с даты последней операции не было движения 12 месяцев (начисление процентов и списание вознаграждения не являются движением по счету). Плата составит 2,5 рубля в месяц. Если счет в иностранной валюте, то плата будет взиматься в валюте счета в пересчете по курсу Нацбанка.

Ежемесячная плата за обслуживание не будет взиматься в следующих случаях:

  • по счетам с нулевым остатком;
  • по счетам, которые были открыты для зачисления потребительского кредита;
  • по счетам, которые были открыты автоматически при истечении срока возврата срочных банковских вкладов (депозитов);
  • при наличии действующих банковских платежных карточек, выпущенных по договорам текущего (расчетного) банковского счета с использованием банковской платежной карточки;
  • если на денежные средства на текущем (расчетном) банковском счете, в том числе с использованием банковский платежной карточки, наложен арест и (или) операции по которому приостановлены;
  • если по текущему (расчетному) банковскому счету, в том числе с использованием банковский платежной карточки, были проведены операции, связанные с наследством;
  • если кредитный договор, связанный с текущим (расчетным) банковским счетом, в том числе с использованием банковской платежной карточки, не закрыт.

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