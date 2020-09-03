Renault вылетел с дороги и врезался в кирпичный гараж — пассажир погиб

Источник материала: Onliner

Смертельное ДТП случилось вчера в д. Владимировка Пуховичского района. Там Renault Laguna врезался в гараж. Помимо водителя в автомобиле находилось трое пассажиров. По данным ГАИ Минской области, один из них в результате удара погиб.

«За рулем Renault Laguna находился молодой человек 1998 г. р., — сообщили в ГАИ Минской области. — Двигаясь по деревне, он неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением, в результате чего выехал на левую по ходу движения обочину, где совершил наезд на заборное ограждение, а затем гараж жилого дома».





В результате аварии пассажир 1988 г. р. от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП. Водитель и еще двое пассажиров (1994 г. р.) с травмами были госпитализированы.

В Госавтоинспекции заметили, что водитель не имел водительского удостоверения, так как никогда его не получал.

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