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Карбалевич: В силовых структурах началось брожение

03.09.2020 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кадровая рокировка в силовых структурах свидетельствует о начале брожения в этих органах.

Карбалевич: В силовых структурах началось брожение
В момент острого политического кризиса "перетряхивание кадров" в силовых структурах не делают. А Лукашенко в разгар протестов убирает с ответственных должностей госсекретаря Совета безопасности Андрея Равкова и председателя КГБ Валерия Вакульчика

Правда, последнего назначает как раз на должность Равкова. Однако в белорусском реальном табеле о рангах председатель КГБ имеет бОльший политический вес, чем госсекретарь Совета безопасности.

Поэтому это замаскированная отставка Вакульчика. В последнее время ходили слухи, что якобы Вакульчик предложил Лукашенко начать переговоры с протестующими и поэтому попал в опалу. 

Так это или нет, неизвестно. Но все обратили внимание, что в последнее время Вакульчик исчез с информационного экрана. Много давал интервью и комментировал последние события министр внутренних дел Юрий Караев. Активно выкладывался министр обороны Виктор Хренин

Тот же Андрей Равков ставил свои посты в Фейсбуке. А Вакульчик странно молчал. Поэтому получил почетную отставку.

Непонятно, чем провинился Равков. Возможно, тоже был не таким решительным в подавлении протестов, как другие силовики.

А новый председатель КГБ Иван Тертель хорошо зарекомендовал себя перед Лукашенко по «делу Бабарико». Поэтому и пошел на повышение.

Но в любом случае это симптом брожения в силовых структурах.
 
 
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Кадровая рокировка в силовых структурах свидетельствует о начале брожения в этих органах.
 
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