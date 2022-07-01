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Жара в СНГ: милицейские велопатрули на водоемах в Беларуси, вейкбординг в Кыргызстане

01.07.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Небольшая облачность, днем плюс 25 будет 1 июля в Москве. В некоторых странах Содружества побиты температурные рекорды, и жара не хочет отступать, передают корреспонденты телеканала «МИР 24».

На севере Казахстана сильный ветер и комфортные плюс 20. А вот на юге и западе республики припекает солнце, на термометрах плюс 30. Жители активно используют солнцезащитный крем и надеются на дождь. Чтобы хоть как-то освежить город, дороги в Актау поливают водой. Сейчас влага очень нужна деревьям и цветам, которые из-за жары начали чахнуть и засыхать.

Плюс 32 сегодня в Бишкеке. После 38 градусов горожане получили небольшую передышку. Относительно комфортная погода установилась в столице на несколько дней. А пока жители столицы Кыргызстана отдыхают на водоемах. В одном из парков все больше людей осваивают вейкборды. Экстремалы встают на доску, держатся за лебедку, которая разгоняется до скорости 30 километров в час. Если не ставить себе задачу освоить сложные трюки, то специальной физической подготовки для катания на вейкборде не потребуется.

В Минске солнечно и плюс 28. На юге Беларуси воздух прогреется до 34 градусов. Из-за жары действует «оранжевый» уровень опасности. Многие спасаются от летнего зноя у водоемов. Из-за несоблюдения правил безопасности утонувших в реках и озерах становится все больше. Чтобы мониторить ситуацию на пляжах, в Брестской области милиционеры начали использовать квадрокоптеры. А сами пересели на велосипеды, чтобы быть более мобильными и быстрее оказать помощь.



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Теги: Минск
 
 
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В казахстанском Актау до плюс 30 градусов. Чтобы освежить город, дороги поливают водой.
 
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