«Контекстная реклама подходит далеко не всем». Как бизнесу не слить бюджет впустую

Источник материала: ProBusiness





Бизнес хочет поток клиентов. И, желательно, быстро. Первое, что приходит на ум — вложиться в контекстную рекламу. Однако наивно полагать, что с запуском продвижения клиенты польются рекой при любых условиях. Иногда стоит повременить и подумать, выгоден ли этот инструмент. Помощник руководителя Центра контекстной рекламы «Результат.бел» Татьяна Еременко утверждает, что компании часто приходится отговаривать бизнес, если специалисты видят, что ожидаемого результата достичь не получится. Рассказываем, кому и при каких условиях контекст просто «сольет деньги».



Татьяна Еременко

Помощник руководителя Центра контекстной рекламы «Результат.бел»

1. Новый продукт, который выводят на рынок

Начинать с контекстной рекламы можно, только если в запасе есть несколько месяцев и бюджет на формирование спроса. Не стоит ждать, что продажи пойдут с первого дня. Как правило, подрядчик предупреждает о таких рисках. Чаще всего малый бизнес не готов вкладывать деньги без «отдачи», поэтому на первых порах прибегает к более дешевым способам продвижения: например, SMM.

2. Сезонная ниша

Мы часто получаем звонки в начале декабря с запросом настроить рекламу новогодних товаров, или в июне — товаров для отдыха и сезонных туров. Как правило, такие запросы приходят с дедлайном «надо было вчера». Настроить рекламную кампанию быстро можно только по самым горячим ключам, что выйдет в итоге очень дорого. Поэтому, если у вас сезонный продукт, рекомендуем задуматься о настройке контекста заранее. Хорошо настроенный контекст — актив, который пригодится и в следующем сезоне.





3. Малый бизнес без возможности масштабирования

Бывают проекты, когда клиент приходит с запросом настроить контекстную рекламу, но дальше компания не справляется с потоком заявок. Когда объем звонков увеличивается, могут появиться необработанные заявки и недовольные клиенты, если менеджеров на проекте не хватает. Это приводит к плохим отзывам и негативно отражается на репутации бизнеса. Поэтому важно перед запуском рекламы оценить свои возможности и подготовиться. Чтобы избавиться от необработанных обращений, есть два варианта: масштабироваться или отключить рекламу.

4. Категории бизнеса, где покупают «глазами»

Если у вас небольшой бизнес по продаже одежды, украшений или сувениров, если вы предлагаете бьюти-услуги, то выгоднее всего начинать продвижение через социальные сети. Здесь для старта даже сайт не требуется. Чаще всего для таких товаров/услуг хорошо работает принцип продаж в «моменте».

Пользователь увидел рекламу красивой одежды, необычное украшение и т.п. в ленте, кликнул по ссылке и заказал. Вряд ли кто-то будет искать в Google, к примеру, «мастер по маникюру Минск», «украшение с настоящими цветами купить». Сейчас для этого используют поиск в Instagram или TikTok.

Контекст можно подключить, когда бизнес наберет обороты, когда потребуется сайт и появится желание выйти на другие рынки (например, российский).





5. Локальный бизнес

Как правило, контекст работает на широкую аудиторию. Нет смысла настраивать, например, поисковую рекламу или рекламу в РСЯ/КМС, если нужно привлечь локальную целевую аудиторию. Если у вас, скажем, спортзал, мастерская по ремонту обуви, кафе или салон красоты в определенном районе города, то контекстная реклама вам не нужна. Лучше продвигаться в социальных сетях. Ведь это дешевле, проще и эффективнее. Традиционный маркетинг совместно с SMM быстрее привлекут клиентов.

6. Бизнес с плохо оптимизированным сайтом

Удобный для пользователя сайт — одно из основных условий совершения продажи. Потенциальный покупатель переходит из рекламы и хочет найти исчерпывающую информацию о товаре, способе заказа, об оплате и доставке. На интерес пользователя нужно отвечать здесь и сейчас, поэтому на сайте обязательно должна быть функция онлайн-консультации или кнопка обратного звонка.

Запустить контекст можно всегда, но все усилия будут без толку, если на сайте информации нет, а кнопки не работают. В таком случае покупатель уходит, не совершив целевого действия. И больше уже не вернется.

Вывод

Контекстная реклама — не панацея для всех сфер и стадий развития бизнеса. Реклама в интернете — это инвестиция, которая принесет свои плоды, только если есть четкий план с концепцией развития на ближайшее время. Кроме того, без учета особенностей бизнеса даже хорошая концепция работать не будет.

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