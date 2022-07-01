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«Контекстная реклама подходит далеко не всем». Как бизнесу не слить бюджет впустую

01.07.2022 08:07 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

«Контекстная реклама подходит далеко не всем». Как бизнесу не слить бюджет впустую

Бизнес хочет поток клиентов. И, желательно, быстро. Первое, что приходит на ум — вложиться в контекстную рекламу. Однако наивно полагать, что с запуском продвижения клиенты польются рекой при любых условиях. Иногда стоит повременить и подумать, выгоден ли этот инструмент. Помощник руководителя Центра контекстной рекламы «Результат.бел» Татьяна Еременко утверждает, что компании часто приходится отговаривать бизнес, если специалисты видят, что ожидаемого результата достичь не получится. Рассказываем, кому и при каких условиях контекст просто «сольет деньги».

«Контекстная реклама подходит далеко не всем». Как бизнесу не слить бюджет впустую
Татьяна Еременко
Помощник руководителя Центра контекстной рекламы «Результат.бел»

1. Новый продукт, который выводят на рынок

Начинать с контекстной рекламы можно, только если в запасе есть несколько месяцев и бюджет на формирование спроса. Не стоит ждать, что продажи пойдут с первого дня. Как правило, подрядчик предупреждает о таких рисках. Чаще всего малый бизнес не готов вкладывать деньги без «отдачи», поэтому на первых порах прибегает к более дешевым способам продвижения: например, SMM.

2. Сезонная ниша

Мы часто получаем звонки в начале декабря с запросом настроить рекламу новогодних товаров, или в июне — товаров для отдыха и сезонных туров. Как правило, такие запросы приходят с дедлайном «надо было вчера». Настроить рекламную кампанию быстро можно только по самым горячим ключам, что выйдет в итоге очень дорого. Поэтому, если у вас сезонный продукт, рекомендуем задуматься о настройке контекста заранее. Хорошо настроенный контекст — актив, который пригодится и в следующем сезоне.

«Контекстная реклама подходит далеко не всем». Как бизнесу не слить бюджет впустую

3. Малый бизнес без возможности масштабирования

Бывают проекты, когда клиент приходит с запросом настроить контекстную рекламу, но дальше компания не справляется с потоком заявок. Когда объем звонков увеличивается, могут появиться необработанные заявки и недовольные клиенты, если менеджеров на проекте не хватает. Это приводит к плохим отзывам и негативно отражается на репутации бизнеса. Поэтому важно перед запуском рекламы оценить свои возможности и подготовиться. Чтобы избавиться от необработанных обращений, есть два варианта: масштабироваться или отключить рекламу.

4. Категории бизнеса, где покупают «глазами»

Если у вас небольшой бизнес по продаже одежды, украшений или сувениров, если вы предлагаете бьюти-услуги, то выгоднее всего начинать продвижение через социальные сети. Здесь для старта даже сайт не требуется. Чаще всего для таких товаров/услуг хорошо работает принцип продаж в «моменте».

Пользователь увидел рекламу красивой одежды, необычное украшение и т.п. в ленте, кликнул по ссылке и заказал. Вряд ли кто-то будет искать в Google, к примеру, «мастер по маникюру Минск», «украшение с настоящими цветами купить». Сейчас для этого используют поиск в Instagram или TikTok.

Контекст можно подключить, когда бизнес наберет обороты, когда потребуется сайт и появится желание выйти на другие рынки (например, российский).

«Контекстная реклама подходит далеко не всем». Как бизнесу не слить бюджет впустую

5. Локальный бизнес

Как правило, контекст работает на широкую аудиторию. Нет смысла настраивать, например, поисковую рекламу или рекламу в РСЯ/КМС, если нужно привлечь локальную целевую аудиторию. Если у вас, скажем, спортзал, мастерская по ремонту обуви, кафе или салон красоты в определенном районе города, то контекстная реклама вам не нужна. Лучше продвигаться в социальных сетях. Ведь это дешевле, проще и эффективнее. Традиционный маркетинг совместно с SMM быстрее привлекут клиентов.

6. Бизнес с плохо оптимизированным сайтом

Удобный для пользователя сайт — одно из основных условий совершения продажи. Потенциальный покупатель переходит из рекламы и хочет найти исчерпывающую информацию о товаре, способе заказа, об оплате и доставке. На интерес пользователя нужно отвечать здесь и сейчас, поэтому на сайте обязательно должна быть функция онлайн-консультации или кнопка обратного звонка.

Запустить контекст можно всегда, но все усилия будут без толку, если на сайте информации нет, а кнопки не работают. В таком случае покупатель уходит, не совершив целевого действия. И больше уже не вернется.

Вывод

Контекстная реклама — не панацея для всех сфер и стадий развития бизнеса. Реклама в интернете — это инвестиция, которая принесет свои плоды, только если есть четкий план с концепцией развития на ближайшее время. Кроме того, без учета особенностей бизнеса даже хорошая концепция работать не будет.

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Теги: Минск
 
 
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Бизнес хочет поток клиентов. И, желательно, быстро. Первое, что приходит на ум - вложиться в контекстную рекламу.
 
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