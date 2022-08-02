«Начинали со $100 в кармане». Проводники поезда бросили работу и столицу, чтобы открыть гастробутик

Источник материала: ProBusiness



Евгения и Андрей. Фото из архива героев

Еще четыре года назад Андрей и Евгения Крачковские приносили пассажирам чай в купе и проверяли билеты в вагоне, любовались стремительно меняющимися пейзажами из окон поездов и под стук колес мечтали о том, что когда-нибудь все будет иначе. И, если бы не пандемия, возможно, так и не решились бы на перемены. Теперь же чай супруги не подают, а продают. А с ним — еще десятки видов экзотических приправ, заморских соусов, необычного варенья — например, из сосновых шишек, — и крафтового пива. О том, как открыть гастробутик и сделать его успешным в маленьком белорусском городе, читайте в партнерском проекте «Про бизнес» и Альфа Банка в Беларуси .

Все началось со специй. Андрей работал проводником на поездах международного сообщения. Из Минска его маршрут пролегал на Кавказ. Часы перестоя Андрей коротал на местных рынках. Самый любимый товар там — специи. Уличные торговцы продавали товар прямо с земли под открытым небом.

— Возле торговцев всегда собирались толпы: они устраивали из продажи целые шоу. Нужны специи к рыбе, мясу, плову или овощам — тут же на твоих глазах все смешают в нужных пропорциях, три раза подбросят и отдадут. Никаких этикеток с составами, сертификатов и ГОСТов, никаких фиксированных цен — но лучше тех специй я в жизни не пробовал! — вспоминает кавказские приключения Андрей.

«Какие документы? Это же от Гургенчика!»

Кавказские приправы Андрей сначала привозил для себя. Затем «подсадил» на них родных и знакомых.

— Заметил, что спрос на этот товар есть всегда — но выше всего он летом, в сезон барбекю и шашлыков. Тогда у меня впервые появилась идея: а что, если заняться продажей специй в Беларуси? Жена поддержала.



Фото из архива героев

Крачковские открыли ИП, создали аккаунт в Instagram , потом — еще и сайт с интернет-магазином . Его супругам помог сделать друг-программист. Название бренда — Сaravan — придумали сами, сами же нарисовали логотип. Оставалось самое главное — купить и продать хорошие специи.

— Мы стали искать поставщиков, у которых можно было бы приобрести сертифицированный товар.

Мои любимые кавказские торговцы на эту роль, к сожалению, не подходили, так как на любой вопрос про сертификаты обычно отвечали так: «Какие документы?! Это же специи от Гургенчика! Или ты мне не веришь?».

Сначала Андрей нашел приправы у белорусских дистрибьюторов, но его не устроило качество. Позже вышел на оптовых поставщиков в Москве — и в начале 2019 года отправился с Евгенией на закупку в российскую столицу.

— У нас было $ 100. На них купили 10 кг специй и несколько мельниц — вот и вся партия. Даже на бензин потратили больше, чем на товар. Подумали: если дело не пойдет, сами все съедим, — улыбается Андрей.



Фото из архива героев

«Бизнес должен содержать себя сам. А иначе зачем этот бизнес?»

К удивлению Крачковских, всю партию они распродали меньше, чем за неделю. И тут же отправились за новой. На этот раз с собой взяли уже вырученные с продажи $ 150. И не доллара больше.

— Это была наша принципиальная позиция — не тратить зарплату, а брать деньги на развитие дела строго из «оборотки». Считаем, что бизнес должен содержать себя сам. А иначе зачем этот бизнес?

С тех пор жизнь Крачковских забурлила. Как только они приезжали из рейса, отправлялись к поставщикам, а потом быстренько назад — в Минск: Евгения за ноутбук и смартфон — оформлять в Instagram заказы, а Андрей за руль старенькой BMW — развозить их по адресам.

Первое время молодые люди работали без предоплаты — покупатели к малоизвестному продавцу относились настороженно. В сети полно мошенников и отдавать незнакомцам деньги не видя товара никто не хотел. Крачковские, конечно, никого обманывать не собирались, а вот сами попадали в неприятные ситуации.



Фото из архива героев

— Заказ сделают, приезжаешь, а дверь никто не открывает, на звонки не отвечает. Получается, потерял время, потратил деньги на бензин, а товар не продал. Поэтому вскоре мы решили все-таки брать деньги вперед. Не все клиенты были к этому готовы. И тогда нам пришлось проявить активность. Мы регулярно записывали в Instagram сториз, публиковали посты, в них рассказывали о себе и своем деле. Также сняли небольшое помещение, в котором открыли пункт самовывоза — так у нас появилась возможность вести диалог с покупателем уже офлайн. Все это дало свои плоды и постепенно мы завоевали доверие покупателя, — рассказывает Андрей.

Сперва свой бизнес Крачковские расширять не планировали — успеть бы разобраться с теми объемами, что были, но тут случилась пандемия.

— Пришел COVID-19, международные перевозки отменили, а всех проводников почти на год оправили на простой. При этом работодатель, что важно, платил нам среднюю зарплату. Этим моментом мы и воспользовались. Занялись своим онлайн-магазином серьезно, стали расширять ассортимент товара. Теперь у нас в наличии были не только специи, появились элитные чаи, соусы, шоколад, крафтовый алкоголь. Число подписчиков выросло. О нас узнавало все больше людей.

Так, как география поставок существенно расширилась, доставляли товар Крачковские уже не сами, а пользовались услугами курьерских служб.

Из столицы — в райцентр

Дела с продажами шли хорошо. Тогда-то у супругов и возникла идея открыть гастробутик. При этом Крачковские понимали, что в Минске осуществить свою мечту будет сложно. Поэтому, не долго думая, оставили съемную квартиру в столице и перебрались в Барановичи — там жила мама Евгении. Вскоре молодые бизнесмены присмотрели помещение в самом центре города площадью 50 м² и арендовали его под будущий магазин.



Фото из архива героев

Косметический ремонт супруги сделали самостоятельно: сами разработали дизайн, витрины и стеллажи соорудили из европоддонов. На все приготовления у них ушло пару недель, и магазин открылся.

— Открывались без пафоса и шума. Никаких шаров и ленточек. Не скажу, что нас тепло встретили. Например, на второй день нам разбили вывеску. Мы заказали новую и продолжили работать, — вспоминают бизнесмены.

Но тут закончилась пандемия, возобновились международные пассажирские перевозки, нужно было возвращаться в Минск и выходить на работу. Евгения к тому моменту уже уволилась с железной дороги, теперь решение нужно было принимать Андрею.

— К тому моменту выбор я уже сделал, хоть и было страшновато, — признается Андрей. — Ведь не было понятно, выстрелит наш проект или нет? Но он уже был, тем более, мы горели этой идеей и нас было не остановить. Я доработал до конца контракта, чтобы все было по-честному, и уволился.

За следующий год существования магазина Крачковские ни разу не усомнились, в том, что принятое тогда решение было правильным. Хотя и признаются, что он был непростым.

С дорогим сегментом товара в небольших городах работать сложно. Иногда к тебе приходит не твоя целевая аудитория и сбивает тебя энергетически.

— Ты человеку со всей душой предлагаешь: «Попробуйте чай с маслом апельсина», а он тебе: «Откуда такие цены?! Да я вон в дискаунтере за углом за эти деньги целый килограмм чая еще вкуснее куплю!». И ты вроде бы знаешь, что правда на твоей стороне, знаешь, почему именно этот чай столько стоит — и что он стоит своих денег, но объяснять бесполезно — и эмоционально это очень тяжело, — рассказывает Андрей.



Фото из архива героев

«Именно за офлайн-магазином видим будущее»

Сейчас Крачковские продолжают расширять ассортимент и каналы продаж.

Недавно, например, стали официальным представителем продукции известного карачаево-черкесского производителя варенья.

— Это сложно: производитель выдвинул определенные условия по объемам закупок. А ведь мы всего лишь маленький магазин. Но выходы ищем и находим. Допустим, летом варенье не особо идет, но мы придумали, как увеличить продажи: например, можно его подавать с мороженым.



Фото из архива героев

Еще одна идея, которая позволяет существенно увеличить прибыль — подарочные наборы собственного производства. По словам Андрея, боксы, которые они собирают сами из продукции своего барановичского гастробутика, часто заказывают крупные белорусские предприятия для корпоративных подарков. С ними, кстати, ребята вышли и на Wildberries, теперь активно осваивают продажи на маркетплейсах.

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В своем магазине Крачковские и учредители, и директоры, и продавцы. Бухгалтерию также ведут сами.

Около 30% заработанного оставляют на жизнь, 70% тратят на развитие бизнеса и его содержание. Сюда же входит оплата налогов — 6% от выручки по упрощенной системе налогообложения, $ 500 на месячную аренду помещения гастробутика и около $ 200 на оплату коммунальных услуг. На продвижение в Instagram и обслуживание сайта тратят около $ 300 в месяц.



Фото из архива героев

— Сейчас в процентном соотношении онлайн-торговля приносит нам 70% прибыли, офлайн — всего 30%. При этом затрат на магазин, конечно, больше. Но именно за магазином мы видим наше будущее, очень им гордимся. Если так пойдет и дальше, то в будущем планируем открыть еще несколько гастробутиков в регионах, а может, и столице.

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