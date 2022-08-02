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Как ИП позаботиться о пенсии и семье, не повышая налоговую нагрузку
02.08.2022 08:09 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
В 2022 выросли ставки единого налога для ИП, для некоторых они были повышены в 2−4 раза. Трудоустроенные предприниматели теперь
При этом еще нужно не забыть о взносах в ФСЗН, чтобы обеспечить себе пенсию. И было бы неплохо предусмотреть накопления, чтобы позаботиться о своем благополучии и финансовой безопасности близких. Вместе с «ПриорЛайф» разберемся, как это сделать, не наращивая налоговую нагрузку.
Достойная пенсия для ИП все-таки существует
Сегодня обязательные взносы в ФСЗН для ИП составляют 35% от размера минимальной заработной платы (около 168 бел. руб.) в месяц. Это значит, что за год предприниматель перечислит минимум 2020 бел. руб. в ФСЗН. Но при такой сумме отчислений он сможет рассчитывать на пенсию всего в 200 с небольшим рублей.
Конечно, можно увеличить отчисления в ФСЗН — тогда размер пенсии будет выше. Но даже если ежемесячно вносить сумму в 2 раза больше обязательной, можно будет рассчитывать только на 400 рублей в месяц в будущем. Даже по сегодняшним меркам это очень скромная сумма.
Есть другой вариант —
Как это работает? Представим, что предприниматель оформит страховку в 30 лет и будет ежегодно отчислять ровно такую же сумму — 2020 рублей в год. Тогда при достижении пенсионного возраста накопится 93 580 бел. руб. Эту сумму можно будет забрать всю целиком или распределить равномерными платежами на несколько лет. Например, можно в течение 15 лет получать прибавку к государственной пенсии в размере 740 руб. Звучит уже намного интереснее, правда? К слову, можно делать взносы не только в белорусских рублях.
Какие условия пенсионного страхования для ИП:
Доходность по договорам в BYN — 12%. Эквивалент в рамках корпоративного договора страхования USD — 3% на срок 3−5 лет, а в USD на 6 лет и более — 2%.
«Подушка безопасности» для ИП
Предпринимательство — это часто история с высокими рисками и массой непредвиденных обстоятельств. Именно поэтому очень важно позаботиться о своем благополучии и финансовой безопасности семьи на случай, если что-то пойдет не по оптимистичному сценарию.
Делать накопления можно по-старинке — «в кубышку». Но в таком случае средства будут просто лежать и естественным образом обесцениваться за счет инфляции (в какой бы валюте их не хранили). Но можно заставить накопления работать.
Есть 2 варианта от «ПриорЛайф»:
1.
При накопительном страховании жизни договор заключается на срок от 3 до 20 лет в белорусских рублях, евро или долларах. Размер взносов или итоговой страховой суммы можно установить самостоятельно, как и регулярность их уплаты: раз в месяц, квартал, год или единовременно.
Норма доходности составляет 12% для договоров в BYN; 3% — эквивалент в USD (срок договора 3−5 лет); 2% — эквивалент в USD (срок договора от 6 лет); 2% — в EUR. При этом доступна налоговая льгота — взносы и страховые выплаты не облагаются подоходным налогом.
2.
И еще один важный плюс — программа дает право на налоговый вычет 13% от всей суммы взноса (без ограничений). Для ИП это 16% в рамках индивидуального договора страхования. И средства — юридически неприкосновенны, т.е. не не подлежат взысканию при разводе или в суде.
Специальное предложение для ИП от «ПриорЛайф»
До конца лета для читателей «Про бизнес» действует специальное предложение от «ПриорЛайф» — скидка на услуги страхования 25%.
К слову, корпоративное страхование сотрудников актуально и для юридических лиц. Сейчас многие компании ищут действенные способы удержания ценных кадров и именно страхование может стать одним из таких инструментов:
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В 2022 выросли ставки единого налога для ИП, для некоторых они были повышены в 2−4 раза. Трудоустроенные предприниматели теперь обязаны платить взносы в ФСЗН. А со...
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