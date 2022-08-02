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Как ИП позаботиться о пенсии и семье, не повышая налоговую нагрузку

02.08.2022 08:09 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Как ИП позаботиться о пенсии и семье, не повышая налоговую нагрузку
Фото: priorlife.by

В 2022 выросли ставки единого налога для ИП, для некоторых они были повышены в 2−4 раза. Трудоустроенные предприниматели теперь обязаны платить взносы в ФСЗН. А со следующего года ИП перестанут иметь возможность работать по упрощенной системе налогообложения. Сейчас в Министерстве по налогам и сборам идут обсуждения, чтобы и вовсе выровнять налоговую нагрузку для ИП и организаций.

При этом еще нужно не забыть о взносах в ФСЗН, чтобы обеспечить себе пенсию. И было бы неплохо предусмотреть накопления, чтобы позаботиться о своем благополучии и финансовой безопасности близких. Вместе с «ПриорЛайф» разберемся, как это сделать, не наращивая налоговую нагрузку.

Достойная пенсия для ИП все-таки существует

Сегодня обязательные взносы в ФСЗН для ИП составляют 35% от размера минимальной заработной платы (около 168 бел. руб.) в месяц. Это значит, что за год предприниматель перечислит минимум 2020 бел. руб. в ФСЗН. Но при такой сумме отчислений он сможет рассчитывать на пенсию всего в 200 с небольшим рублей.

Конечно, можно увеличить отчисления в ФСЗН — тогда размер пенсии будет выше. Но даже если ежемесячно вносить сумму в 2 раза больше обязательной, можно будет рассчитывать только на 400 рублей в месяц в будущем. Даже по сегодняшним меркам это очень скромная сумма.

Есть другой вариант — оформить страхование пенсии индивидуальных предпринимателей в «ПриорЛайф».

Как это работает? Представим, что предприниматель оформит страховку в 30 лет и будет ежегодно отчислять ровно такую же сумму — 2020 рублей в год. Тогда при достижении пенсионного возраста накопится 93 580 бел. руб. Эту сумму можно будет забрать всю целиком или распределить равномерными платежами на несколько лет. Например, можно в течение 15 лет получать прибавку к государственной пенсии в размере 740 руб. Звучит уже намного интереснее, правда? К слову, можно делать взносы не только в белорусских рублях.

Какие условия пенсионного страхования для ИП:

  • Можно самому устанавливать размер отчислений и менять его, в зависимости от обстоятельств. От размера и периодичности отчислений зависит сумма прибавки к государственной пенсии;
  • Отчисление в страховую компанию можно делать раз в месяц, квартал или год, также возможен единовременный взнос;
  • Договор можно заключить как в белорусских рублях, так и в привязке к доллару или евро;
  • Срок страхования — до достижения пенсионного возраста. Программой может воспользоваться и пенсионер — договор срок договора — 3 года;
  • По достижении пенсионного возраста всю накопленную сумму можно получить сразу или по частям в течение 3, 5, 10, 15 лет или пожизненно. В случае ухода из жизни застрахованного лица, накопленные средства получат наследники.

Доходность по договорам в BYN — 12%. Эквивалент в рамках корпоративного договора страхования USD — 3% на срок 3−5 лет, а в USD на 6 лет и более — 2%.

«Подушка безопасности» для ИП

Предпринимательство — это часто история с высокими рисками и массой непредвиденных обстоятельств. Именно поэтому очень важно позаботиться о своем благополучии и финансовой безопасности семьи на случай, если что-то пойдет не по оптимистичному сценарию.

Делать накопления можно по-старинке — «в кубышку». Но в таком случае средства будут просто лежать и естественным образом обесцениваться за счет инфляции (в какой бы валюте их не хранили). Но можно заставить накопления работать.

Есть 2 варианта от «ПриорЛайф»:

  • Накопительное программа страхования жизни «Забота о будущем»;
  • Программа «ИнвестЛайф» для сохранения и приумножения средств.

1. Накопительное страхование жизни по программе «Забота о будущем» — это единственная страховая программа, средства по которой всегда возвращаются при окончании срока договора. Оно может быть хорошей альтернативой банковским вкладам.
С помощью накопительного страхования собирать на конкретную цель или просто организовать себе «премию» через определенный срок. Например, получить $ 5 тысяч через три года, внося небольшие суммы ежемесячно.

При накопительном страховании жизни договор заключается на срок от 3 до 20 лет в белорусских рублях, евро или долларах. Размер взносов или итоговой страховой суммы можно установить самостоятельно, как и регулярность их уплаты: раз в месяц, квартал, год или единовременно.

Норма доходности составляет 12% для договоров в BYN; 3% — эквивалент в USD (срок договора 3−5 лет); 2% — эквивалент в USD (срок договора от 6 лет); 2% — в EUR. При этом доступна налоговая льгота — взносы и страховые выплаты не облагаются подоходным налогом.

2. Программа «ИнвестЛайф» подразумевает накопительное страхование жизни с единовременным взносом, по принципу банковского вклада. Размер взноса можно установить самостоятельно. Договор заключается в долларах США на 3 года с фиксированной ставкой доходности 3% на весь год (эффективная ставка — 4,5−5,2% годовых). По истечении срока договора выплата всей суммы происходит в любом случае.

И еще один важный плюс — программа дает право на налоговый вычет 13% от всей суммы взноса (без ограничений). Для ИП это 16% в рамках индивидуального договора страхования. И средства — юридически неприкосновенны, т.е. не не подлежат взысканию при разводе или в суде.

Специальное предложение для ИП от «ПриорЛайф»

До конца лета для читателей «Про бизнес» действует специальное предложение от «ПриорЛайф» — скидка на услуги страхования 25%.

К слову, корпоративное страхование сотрудников актуально и для юридических лиц. Сейчас многие компании ищут действенные способы удержания ценных кадров и именно страхование может стать одним из таких инструментов:

  • Корпоративное страхование позволяет премировать сотрудников за определенный период — например, за 3 года работы в компании. Это мотивирует персонал работать в компании как минимум до получения этой премии;
  • Можно устанавливать сумму премирования — индивидуально и поощрять наиболее результативных сотрудников;
  • Если сотрудник увольняется раньше установленного срока премирования, компания не теряет деньги и может использовать их для поощрения другого сотрудника;
  • Компании не нужно платить налог с суммы премирования — т.е. снизится нагрузка на ФОТ;
  • Компания может поддержать семью сотрудника, если случится потеря работоспособности или уход из жизни.

 
 
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В 2022 выросли ставки единого налога для ИП, для некоторых они были повышены в 2−4 раза. Трудоустроенные предприниматели теперь обязаны платить взносы в ФСЗН. А со...
 
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