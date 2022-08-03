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О чем пишут мировые СМИ: визит Пелоси на Тайвань и борьба со стихийными бедствиями в Новой Зеландии

03.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Вашингтон «не откажется от приверженности Тайваню и гордится прочной дружбой» с ним. Соответствующее высказывание она сделала в ходе встречи с лидером Тайваня Цай Инвэнь, сообщает The Independent. В то же время Министерство иностранных дел Китая осудило поездку Пелоси, назвав ее «игрой с огнем». Визит Нэнси Пелоси стал первой поездкой высокопоставленного американского политика на Тайвань с 1997 года, когда там побывал спикер Палаты представителей Ньют Гингрич.

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Туркменистан планирует провести Олимпийские игры. Соответствующее заявление сделал президент страны Сердар Бердымухамедов, сообщает Turkmenportal. «Мы превратим нашу страну в центр проведения международных соревнований, чемпионатов и Олимпийских игр», – подчеркнул глава государства. Президент напомнил, что в последние годы в Туркменистане уже прошло несколько крупных международных соревнований, в том числе чемпионат мира по тяжелой атлетике, и указал на необходимость строительства новых объектов профильной инфраструктуры.

В Беларуси проведут детский забег в рамках Минского полумарафона. Спортивное событие состоится 11 сентября, сообщает БелТА. В забеге примут участие дети в возрасте от трех до 12 лет. Им предстоит преодолеть дистанцию длиной 500 метров. Участие в марафоне является бесплатным, но родители бегунов могут сделать добровольное пожертвование. Деньги будут направлены на поддержку инклюзивного образования и покупку учебного оборудования для детей с инвалидностью. На финише марафона каждый участник получит медаль.

В Бишкеке торжественно открыли фреску в честь 30-летия вступления Кыргызстана в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Она размещена на стене здания на пересечении проспекта Чуй и улицы Тоголок Молдо, сообщает «Вечерний Бишкек». Мэрия Бишкека отметила, что мурал олицетворяет спокойствие и мирное небо над головой, а также новое «зеленое» развитие государства в духе XXI века. Также создатели вдохновлялись эпосом Манас.



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Нэнси Пелоси встретилась с главой Тайваня Цай Инвэнь. Новая Зеландия готовится к грядущим стихийным бедствиям.
 
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