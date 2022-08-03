О чем пишут мировые СМИ: визит Пелоси на Тайвань и борьба со стихийными бедствиями в Новой Зеландии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Вашингтон «не откажется от приверженности Тайваню и гордится прочной дружбой» с ним. Соответствующее высказывание она сделала в ходе встречи с лидером Тайваня Цай Инвэнь, сообщает The Independent . В то же время Министерство иностранных дел Китая осудило поездку Пелоси, назвав ее «игрой с огнем». Визит Нэнси Пелоси стал первой поездкой высокопоставленного американского политика на Тайвань с 1997 года, когда там побывал спикер Палаты представителей Ньют Гингрич.

Новая Зеландия представила первый национальный план по подготовке к грядущим природным катастрофам. Эксперты прогнозируют, что из-за изменений климата страна уже в ближайшие годы столкнется с наводнениями, пожарами и повышением уровня моря, сообщает The Guardian . Документ представляет собой «дорожную карту» по защите городов, жилья, объектов инфраструктуры и культурных ценностей. По оценкам метеорологов, каждый седьмой новозеландец (675 тысяч человек) живет в районах, подверженных наводнению, еще 72 тысячи человек обитают на территориях, которым угрожает рост уровня моря.

Туркменистан планирует провести Олимпийские игры. Соответствующее заявление сделал президент страны Сердар Бердымухамедов, сообщает Turkmenportal . «Мы превратим нашу страну в центр проведения международных соревнований, чемпионатов и Олимпийских игр», – подчеркнул глава государства. Президент напомнил, что в последние годы в Туркменистане уже прошло несколько крупных международных соревнований, в том числе чемпионат мира по тяжелой атлетике, и указал на необходимость строительства новых объектов профильной инфраструктуры.

В Беларуси проведут детский забег в рамках Минского полумарафона. Спортивное событие состоится 11 сентября, сообщает БелТА . В забеге примут участие дети в возрасте от трех до 12 лет. Им предстоит преодолеть дистанцию длиной 500 метров. Участие в марафоне является бесплатным, но родители бегунов могут сделать добровольное пожертвование. Деньги будут направлены на поддержку инклюзивного образования и покупку учебного оборудования для детей с инвалидностью. На финише марафона каждый участник получит медаль.