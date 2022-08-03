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О чем пишут мировые СМИ: визит Пелоси на Тайвань и борьба со стихийными бедствиями в Новой Зеландии
03.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Вашингтон «не откажется от приверженности Тайваню и гордится прочной дружбой» с ним. Соответствующее высказывание она сделала в ходе встречи с лидером Тайваня Цай Инвэнь, сообщает
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Нэнси Пелоси встретилась с главой Тайваня Цай Инвэнь. Новая Зеландия готовится к грядущим стихийным бедствиям.
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