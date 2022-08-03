Россияне и белорусы смогут сдать несколько версий экзамена TOEFL

Позднее в компании пояснили, что всплывающие сообщения показывают, что ограничения Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) повлияли на некоторые аспекты операций организации в сфере проведения экзаменов в некоторых странах. Это также относится к третьим сторонам (финансовым институтам, курьерским компаниям).

«Начиная с 4 августа компания ETS вносит изменения в свою политику от марта 2022 года и теперь будет позволять экзаменуемым в России и Беларуси регистрироваться для сдачи TOEFL iBT Home Edition, TOEFL Essentials и домашней версии GRE», –подчеркнул представитель фирмы.

Сдача экзамена пройдет в дистанционном формате. Лично россияне и белорусы смогут пройти испытание в других странах, если у них нет ограничений на поездки.