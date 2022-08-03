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Россияне и белорусы смогут сдать несколько версий экзамена TOEFL
03.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В России и Беларуси с четверга, 4 августа, станет доступна сдача нескольких вариантов международного экзамена по английскому языку TOEFL и других экзаменов компании ETS, передает
Ранее стало известно, что россиянам и белорусам запретили сдавать TOEFL, при попытке указать гражданство этих стран появляется сообщение о невозможности пройти регистрацию на экзамен. В марте ETS прекратила проведение экзаменов TOEFL в России.
Позднее в компании пояснили, что всплывающие сообщения показывают, что ограничения Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) повлияли на некоторые аспекты операций организации в сфере проведения экзаменов в некоторых странах. Это также относится к третьим сторонам (финансовым институтам, курьерским компаниям).
«Начиная с 4 августа компания ETS вносит изменения в свою политику от марта 2022 года и теперь будет позволять экзаменуемым в России и Беларуси регистрироваться для сдачи TOEFL iBT Home Edition, TOEFL Essentials и домашней версии GRE», –подчеркнул представитель фирмы.
Сдача экзамена пройдет в дистанционном формате. Лично россияне и белорусы смогут пройти испытание в других странах, если у них нет ограничений на поездки.
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С четверга экзаменуемым в России и Беларуси позволят регистрироваться для сдачи TOEFL iBT Home Edition, TOEFL Essentials и домашней версии GRE.
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