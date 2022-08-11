В школах Беларуси сделали ремонты к новому учебному году

Источник материала: Mir24.TV Belarus

К 1 сентября готовы. В школах Беларуси сделали ремонты в преддверии нового учебного года. Обновили учебные классы, столовые и спортзалы, установили современные спортивные площадки. В стране появились и новые учебные заведения, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Убрать в классах и вымести строительную пыль. Учителя этой школы работы не боятся. Ольга Гладкая помогает навести порядок после ремонта. Времени мало. В сентябре школа примет около 500 детей.



«Нельзя, чтобы было все равно. Мы здесь работаем, проводим 50-60% своего времени в школе. И от того, насколько мы создадим сами себе эти условия для работы, насколько чистым будет помещение, в котором мы работаем, насколько уютным оно будет, наверное, от этого будет зависеть настроение и учителей, и детей», – рассказала учитель-дефектолог школы №104 Минска Ольга Гладкая.

После капремонта ни намека на полувековую эксплуатацию. Здесь поменяли окна, сделали перепланировку, изменили дизайн классов. В каждом – стены успокаивающих оттенков, удобные парты и стулья.



«Очень много сделано в плане безбарьерной среды и для детей с особенностями психофизического развития. Установлены двойные поручни на лестничных маршах, сделана безбарьерная среда в кабинетах, то есть отсутствуют бордюры, порожки, ну и оснастили, конечно, современными телевизорами и компьютерами», – рассказала директор школы №104 Минска Наталья Сидоренко.



Свои двери для учеников откроют и новые школы. Как раз к учебному году такая появится в одном из городов-спутников столицы – Смолевичах. Здесь самое современное оборудование – от бассейна до лингвистических классов с аудиогарнитурой. Дети будут изучать китайский язык.



«У родителей и у деток растет интерес к знанию китайского языка. Во-вторых, на территории нашего района расположен белорусско-китайский индустриальный парк. Это для того, чтобы наши ребята потом стали востребованы, нашли там себя, определились в профессии», – рассказала директор школы №5 Смолевичи Мария Меркуль.

Выполняют школы и требования безопасности. На входах устанавливают турникеты, а по периметру видеокамеры. Сертификаты готовности учебные заведения должны получить до конца лета.