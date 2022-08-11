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В школах Беларуси сделали ремонты к новому учебному году
11.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
К 1 сентября готовы. В школах Беларуси сделали ремонты в преддверии нового учебного года. Обновили учебные классы, столовые и спортзалы, установили современные спортивные площадки. В стране появились и новые учебные заведения, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Убрать в классах и вымести строительную пыль. Учителя этой школы работы не боятся. Ольга Гладкая помогает навести порядок после ремонта. Времени мало. В сентябре школа примет около 500 детей.
После капремонта ни намека на полувековую эксплуатацию. Здесь поменяли окна, сделали перепланировку, изменили дизайн классов. В каждом – стены успокаивающих оттенков, удобные парты и стулья.
Выполняют школы и требования безопасности. На входах устанавливают турникеты, а по периметру видеокамеры. Сертификаты готовности учебные заведения должны получить до конца лета.
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Обновили учебные классы, столовые и спортзалы, установили современные спортивные площадки.
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