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Олимпийский квест: Полоцк принял международный культурно-спортивный фестиваль

13.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская Олимпиада. Культурно-спортивный фестиваль «Истоки. Шаг к Олимпу» прошел в самом древнем городе страны. Здесь же российские города-побратимы Полоцка впервые представили свои локации, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

У каждого участника – спортивный паспорт. Нужно пройти 15 площадок. На каждой – свой вид спорта: теннис, легкая и тяжелая атлетика, хоккей, бокс и велоспорт. За поединок – печать. Чем их больше, тем выше шансы победить.

«Пришел за два часа до начала соревнований. Очень сильно надеюсь победить. Больше всего нужно было стоять в очередях. Потому что это занимает больше всего времени», – рассказал участник фестиваля Дмитрий Алейников.

По очереди можно понять, какая площадка популярнее. Хотя многие отдавали предпочтение удобству. Места в тени не пустовали. На улице плюс 30. Участники спасаются, как могут.

Впервые на Олимпиаде заявили фехтование. Причем сразу два вида. Рапира, маска и коляска – набор для паралимпийского фехтования. Участники – на специальных разводных платформах. Сложность заключается в том, что коляски неподвижны. Защищаться от уколов сложнее.

В Полоцке фестиваль приобрел международный формат. Свои локации представили и российские города-побратимы.

«Между Великим Новгородом и Полоцком всего семь часов езды. Поэтому мы регулярно приезжаем на мероприятие друг к другу. Новгородцы и полочане дружат давно, с 2006 года», – рассказала председатель комитета по туризму и зарубежным связям Администрации Великого Новгорода Ольга Васильева.

На весь квест – четыре часа, но многие справились гораздо оперативнее. Приз фестиваля -беспроводная музыкальная колонка. И таких около пяти тысяч. Примерно столько же и участников. Поэтому каждый, кому хватит упорства и силы воли дойти до конца – победитель.

Национальный олимпийский комитет Беларуси передал городу специальный бонус – 100 тысяч белорусских или больше двух миллионов 300 тысяч российских рублей. Они пойдут на развитие спортивной инфраструктуры Полоцка.



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Свои локации на фестивале представили и российские города-побратимы.
 
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