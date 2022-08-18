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Сделано в Беларуси: страна производит экологичную упаковку для молока
18.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Вместо «Тетрапака» – белорусский аналог. Предприятия страны перестроились на розлив молока в ПЭТ-бутылку или пленку. Это позволило увеличить объемы экспорта, и не только молока. Корреспондент «МИР 24» Галина Пузына оценила продукт и упаковку.
ПЭТ-бутылка объемом до литра – самая востребованная у покупателей. Именно в нее разливают пастеризованное молоко. Спрос на него вырос, пришлось нарастить обороты.
И это только в бутылки. Для молока на заводе – четыре вида тары: плюс пленка, кувшин и все еще тетрапак. И пока один производитель ушел с рынка, другой его уже заменил. На смену европейской упаковке пришла азиатская. А пока объемы молока перераспределили.
В пленку идет продукт с коротким сроком годности, до 15 суток. Цены ниже, а потому распродают его быстро. Кувшин – самая экологичная упаковка. Она полностью разлагается под действием ультрафиолета. В такую тару фасуют йогурты, кефир, айран. А теперь – еще и сливки.
«По тетрапаковской упаковке сливок возник дефицит у нас на рынке, мы их начали наливать в кувшин», – продолжает Галина Титенкова.
Большая часть упаковки для продуктов предприятия – белорусского производства. Это бутылка и пленка. Ждать новых зарубежных поставок не нужно. Такой подход помог нарастить экспорт.
Холдинг экспортирует продукцию более чем в 25 стран. В топ основных рынков вошли Китай, страны СНГ, Азии и Ближнего Востока. Сотрудничать стало выгоднее и с финансовой стороны. Расчет с Россией и другими странами СНГ – в рублях, с Китаем – в юанях. Последний – теперь в официальном списке валютно-фондовой биржи страны.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко
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Предприятия перестроились на розлив молока в ПЭТ-бутылку или пленку.
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