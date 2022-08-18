Сделано в Беларуси: страна производит экологичную упаковку для молока

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вместо «Тетрапака» – белорусский аналог. Предприятия страны перестроились на розлив молока в ПЭТ-бутылку или пленку. Это позволило увеличить объемы экспорта, и не только молока. Корреспондент «МИР 24» Галина Пузына оценила продукт и упаковку.

ПЭТ-бутылка объемом до литра – самая востребованная у покупателей. Именно в нее разливают пастеризованное молоко. Спрос на него вырос, пришлось нарастить обороты.

«Было меньше 60 тонн в сутки, но темпы роста увеличиваются. Сейчас мы вышли на 120-135 тонн сутки. На линии работают шесть человек. Все слаженно – шесть операторов в сутки 130 тонн молока разливают», – рассказывает оператор линии производства пищевой продукции Могилевского молочного комбината Николай Капустин.

И это только в бутылки. Для молока на заводе – четыре вида тары: плюс пленка, кувшин и все еще тетрапак. И пока один производитель ушел с рынка, другой его уже заменил. На смену европейской упаковке пришла азиатская. А пока объемы молока перераспределили.

«Уже пришли пробные образцы из Китая, мы ждем партию поступления. У нас если раньше 10% продукции разливалось в тетрапак, в пленочную продукцию – около 40%, и 50% мы разливали на ПЭТ-линию в бутылки, то сейчас ПЭТ-бутылка и пленка заместили упаковку, которой не хватает. И вырос объем производства именно в этой упаковке», – поясняет Галина Титенкова заместитель генерального директора по производству.

В пленку идет продукт с коротким сроком годности, до 15 суток. Цены ниже, а потому распродают его быстро. Кувшин – самая экологичная упаковка. Она полностью разлагается под действием ультрафиолета. В такую тару фасуют йогурты, кефир, айран. А теперь – еще и сливки.

«По тетрапаковской упаковке сливок возник дефицит у нас на рынке, мы их начали наливать в кувшин», – продолжает Галина Титенкова.

Большая часть упаковки для продуктов предприятия – белорусского производства. Это бутылка и пленка. Ждать новых зарубежных поставок не нужно. Такой подход помог нарастить экспорт.

«За семь месяцев увеличили экспорт на 170%. Увеличить, в первую очередь, удалось за счет увеличения поставок в Российскую Федерацию высокомаржинальной продукции, такой как цельномолочная группа и сыры. В этом году мы поставили в первый раз продукцию в Гану и в Иорданию», – отмечает начальник отдела внешнеэкономической деятельности Алексей Драница.

Холдинг экспортирует продукцию более чем в 25 стран. В топ основных рынков вошли Китай, страны СНГ, Азии и Ближнего Востока. Сотрудничать стало выгоднее и с финансовой стороны. Расчет с Россией и другими странами СНГ – в рублях, с Китаем – в юанях. Последний – теперь в официальном списке валютно-фондовой биржи страны.

Всего Могилевский молочный комбинат выпускает 250 наименований продукции.