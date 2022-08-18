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Лукашенко поручил максимально заполнить хранилища Беларуси овощами и фруктами
18.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко поручил максимально заполнить хранилища овощами и фруктами, чтобы в межсезонье обеспечить жителей Беларуси отечественной продукцией, передает «МИР 24».
Президент сегодня посетил одно из лучших хозяйств страны – производственный кооператив в Гродненской области. На 40 гектарах там выращивают
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Это позволит в межсезонье обеспечить жителей республики отечественной продукцией, подчеркнул президент в ходе посещения производственного кооператива в...
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