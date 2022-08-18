Лукашенко поручил максимально заполнить хранилища Беларуси овощами и фруктами

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко поручил максимально заполнить хранилища овощами и фруктами, чтобы в межсезонье обеспечить жителей Беларуси отечественной продукцией, передает «МИР 24».

«В этом году диктатура полная. Все, что ты считаешь, можешь положить на хранение, мы у тебя купим. Гарантирую. Нет – я лично продам за пределы страны, но это нам надо. Мы должны потреблять свою картошку, а не египетскую. Месяц нужно везти картошку, а свое не можем употреблять. Хранилища должны быть забиты. Торговлю нужно брать за жабры железно», – отметил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.