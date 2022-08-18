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Лукашенко поручил максимально заполнить хранилища Беларуси овощами и фруктами

18.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко поручил максимально заполнить хранилища овощами и фруктами, чтобы в межсезонье обеспечить жителей Беларуси отечественной продукцией, передает «МИР 24».

«В этом году диктатура полная. Все, что ты считаешь, можешь положить на хранение, мы у тебя купим. Гарантирую. Нет – я лично продам за пределы страны, но это нам надо. Мы должны потреблять свою картошку, а не египетскую. Месяц нужно везти картошку, а свое не можем употреблять. Хранилища должны быть забиты. Торговлю нужно брать за жабры железно», – отметил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Президент сегодня посетил одно из лучших хозяйств страны – производственный кооператив в Гродненской области. На 40 гектарах там выращивают яблоки 35 сортов, а также черешню, малину и черную смородину. Лукашенко потребовал обеспечить работу с торговыми сетями, чтобы были заключены договоры на поставку отечественной продукции в магазины.



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