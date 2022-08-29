Погода в СНГ: сильный зной на западе Казахстана, кратковременные дожди в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Очередной температурный рекорд побит в Санкт-Петербурге в воскресенье: в городе было за 30 жары. Это почти на градус выше максимальной суточной температуры 1997 года, сообщили в центре «Фобос». О погоде в других городах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Чрезвычайная жара может оставить без сена запад Казахстана, днем там до +40. Из-за зноя горят сенокосные поля. Ситуацию усложняет ветер.

Остальные области республики постепенно сдаются осени. На берег озера Саумалколь прилетели пять тысяч фламинго. Водоем буквально окрасился в розовый цвет. Специалисты пояснили, что птицы набираются сил перед началом миграции. Вода в неглубоких озерах за лето хорошо прогревается, в них быстро развиваются водоросли и беспозвоночные, которыми питаются экзотические пернатые.

Беларусь

Чем опасны затяжная жара и стойкий запах гари

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