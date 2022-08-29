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Погода в СНГ: сильный зной на западе Казахстана, кратковременные дожди в Беларуси
29.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Очередной
Казахстан
Чрезвычайная жара может оставить без сена запад Казахстана, днем там до +40. Из-за зноя горят сенокосные поля. Ситуацию усложняет ветер.
Остальные области республики постепенно сдаются осени. На берег озера Саумалколь прилетели пять тысяч фламинго. Водоем буквально окрасился в розовый цвет. Специалисты пояснили, что птицы набираются сил перед началом миграции. Вода в неглубоких озерах за лето хорошо прогревается, в них быстро развиваются водоросли и беспозвоночные, которыми питаются экзотические пернатые.
Беларусь
В
«Вы должны понимать, что идете отдыхать к воде с детьми. Ни с планшетом, ни с газетой, ни с книгой, ни с кроссвордом, ни поспать. Вы идете с ребенком – обучить его плавать, обучить мерам безопасности. Рассказать ребенку, где опасно, где он может причинить себе вред», – заявил ведущий специалист Минской городской организации спасателей на воде Василий Николайчук.
Кыргызстан
Кыргызстан не спешит прощаться с теплом. В Бишкеке жаркие +31, на несколько градусов ниже в курортной зоне Иссык-Куля. Дожди зацепят лишь несколько областей республики.
В преддверии осени сотрудники местного центра реабилитации животных выпустили на волю трех соколов сапсанов. Краснокнижных пернатых конфисковали у браконьеров несколько лет назад, у птиц были повреждены крылья. После долгого лечения они готовы к жизни в естественных условиях.
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