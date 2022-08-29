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Погода в СНГ: сильный зной на западе Казахстана, кратковременные дожди в Беларуси

29.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Очередной температурный рекорд побит в Санкт-Петербурге в воскресенье: в городе было за 30 жары. Это почти на градус выше максимальной суточной температуры 1997 года, сообщили в центре «Фобос». О погоде в других городах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Чрезвычайная жара может оставить без сена запад Казахстана, днем там до +40. Из-за зноя горят сенокосные поля. Ситуацию усложняет ветер.

Остальные области республики постепенно сдаются осени. На берег озера Саумалколь прилетели пять тысяч фламинго. Водоем буквально окрасился в розовый цвет. Специалисты пояснили, что птицы набираются сил перед началом миграции. Вода в неглубоких озерах за лето хорошо прогревается, в них быстро развиваются водоросли и беспозвоночные, которыми питаются экзотические пернатые.

Беларусь

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Сегодня температура воздуха по стране от 23 до 29 градусов тепла, местами пройдут кратковременные дожди.

В хорошую погоду жители столицы стремятся к воде. Поэтому спасатели усилили контроль на реках и озерах. Каждые два часа они с катера мониторят ситуацию на пляжах, по громкоговорителю напоминают о правилах поведения. Опасность представляют необорудованные пляжи, купание в нетрезвом виде и дети, оставленные без присмотра.

«Вы должны понимать, что идете отдыхать к воде с детьми. Ни с планшетом, ни с газетой, ни с книгой, ни с кроссвордом, ни поспать. Вы идете с ребенком – обучить его плавать, обучить мерам безопасности. Рассказать ребенку, где опасно, где он может причинить себе вред», – заявил ведущий специалист Минской городской организации спасателей на воде Василий Николайчук.

Кыргызстан

Кыргызстан не спешит прощаться с теплом. В Бишкеке жаркие +31, на несколько градусов ниже в курортной зоне Иссык-Куля. Дожди зацепят лишь несколько областей республики.

В преддверии осени сотрудники местного центра реабилитации животных выпустили на волю трех соколов сапсанов. Краснокнижных пернатых конфисковали у браконьеров несколько лет назад, у птиц были повреждены крылья. После долгого лечения они готовы к жизни в естественных условиях.



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О погоде в других странах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».
 
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