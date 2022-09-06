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IT-безопасность стала образовательной программой в Беларуси
06.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси начали обучать защите персональных данных. Новую образовательную программу открыли в Национальном центре, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.
Работать с данными и защищать их от хакеров и мошенников – раньше в стране специалистов с такими навыками не готовили. Обучали общим знаниям, а потом в банках, медцентрах или страховых компаниях был свой экспресс-курс. Теперь же тонкости IT-безопасность вынесли в отдельную образовательную программу.
Повышать квалификацию будут специалисты из разных сфер. Спрос на программу высокий. В Национальный центр защиты персональных данных уже поступило около трех тысяч заявок со всей страны из государственных и частных компаний.
«Первая категория – лица, которые осуществляют внутренний контроль за обработкой персональных данных. Вторая категория – лица, которые непосредственно осуществляют обработку персональных данных», – рассказал преподаватель курсов повышения квалификации Антон Парфенчик.
Обучать информационной безопасности и защите данных будут работники Центра, ученые, преподаватели вузов и эксперты. Программа ориентирована на практику. Слушателей научат, как правильно обрабатывать, хранить и передавать данные в конкретной организации.
«Сейчас злоумышленники вкладываются не во взлом защищенных информационных систем, а в работу с сотрудниками. И пытаются извлечь информацию незаконно через каких-то работников организаций, которые способны это сделать», – пояснил директор Национального центра защиты персональных данных Андрей Гаев.
В перспективе здесь будут обучать технической и криптографической защите информации.
Обучение – от недели до двух. На руки – свидетельство о повышении квалификации. Совершенствовать свой уровень профильные работники будут не реже, чем раз в три года.
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Новое направление запустили в Национальном центре защиты персональных данных.
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