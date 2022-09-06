IT-безопасность стала образовательной программой в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси начали обучать защите персональных данных. Новую образовательную программу открыли в Национальном центре, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

Работать с данными и защищать их от хакеров и мошенников – раньше в стране специалистов с такими навыками не готовили. Обучали общим знаниям, а потом в банках, медцентрах или страховых компаниях был свой экспресс-курс. Теперь же тонкости IT-безопасность вынесли в отдельную образовательную программу.

Повышать квалификацию будут специалисты из разных сфер. Спрос на программу высокий. В Национальный центр защиты персональных данных уже поступило около трех тысяч заявок со всей страны из государственных и частных компаний.

«Первая категория – лица, которые осуществляют внутренний контроль за обработкой персональных данных. Вторая категория – лица, которые непосредственно осуществляют обработку персональных данных», – рассказал преподаватель курсов повышения квалификации Антон Парфенчик.

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