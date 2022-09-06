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Два человека пострадали в результате ДТП с белорусским автобусом в Польше

06.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Польше в аварию попал белорусский пассажирский автобус, направлявшийся из Минска в Варшаву, передает «МИР 24» со ссылкой на МИД республики.

Как отмечается, инцидент случился близ населенного пункта Петровина (Мазовецкое воеводство, восток Польши). Водитель по неизвестной причине потерял управление транспортным средством. В результате автобус, в котором ехали 45 человек, сошел в кювет.

Погибших в аварии нет, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В настоящее время пассажиры ожидают подменный автобус. Посольство Беларуси в Польше уточняет все детали произошедшего.

Представитель воеводского штаба Государственной противопожарной службы в Варшаве Катажина Урбановская уточнила, что в ДТП пострадали двое, трасса из-за инцидента перекрыта.

Ранее страшное ДТП произошло в Алтайском крае. Там столкнулись легковой автомобиль и бензовоз, в результате аварии погибли пять человек, среди которых четверо детей.



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Теги: Минск
 
 
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Инцидент случился близ населенного пункта Петровина (Мазовецкое воеводство, восток Польши).
 
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