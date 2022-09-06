Два человека пострадали в результате ДТП с белорусским автобусом в Польше

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Польше в аварию попал белорусский пассажирский автобус, направлявшийся из Минска в Варшаву, передает «МИР 24» со ссылкой на МИД республики.

Как отмечается, инцидент случился близ населенного пункта Петровина (Мазовецкое воеводство, восток Польши). Водитель по неизвестной причине потерял управление транспортным средством. В результате автобус, в котором ехали 45 человек, сошел в кювет.

Погибших в аварии нет, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В настоящее время пассажиры ожидают подменный автобус. Посольство Беларуси в Польше уточняет все детали произошедшего.

Представитель воеводского штаба Государственной противопожарной службы в Варшаве Катажина Урбановская уточнила, что в ДТП пострадали двое, трасса из-за инцидента перекрыта.