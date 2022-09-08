Интересы производителей из ЕАЭС обсудили на международной конференции в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Страны ЕАЭС активно ищут новых поставщиков в условиях санкций. Об этом заявили на Международной конференции в Минске, передает «МИР 24».

Представители антимонопольных ведомств СНГ и Евразийской экономической комиссии обсудили возможности параллельного импорта. Сегодня необходимо производить товары и комплектующие в рамках своих интеграционных площадок . Создавать совместные предприятия.

«Сегодня мы вынуждены активнее привлекать наших поставщиков из других стран. Почему? Потому что это возможность эффективно реагировать на вопросы импортозамещения, это вопросы промышленной кооперации. Мы уверенно, с оптимизмом смотрим на то, что с каждым годом динамика, увеличение, взаимопроникновение в госзакупках будут увеличиваться», – сказал член Коллегии по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Арман Шаккалиев.

Белорусские производители переориентировались с западных рынков на страны ЕАЭС и СНГ, нашли новых партнеров и поставщиков. Правительство сейчас контролирует и регулирует стоимость товаров в магазинах. При этом работает по принципу: сдерживать цены нужно не в ущерб экономике.

«Самый успешный пример ценового регулирования вы видите на полках, мы регулируем социально-значимые продукты – это узкая категория товаров и, конечно, лекарства. Где-то в октябре перейдем на новый принцип регулирования лекарственных препаратов. Будет использоваться метод референтного ценообразования», – отметил министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов.

Производители, представители розничной торговли, ритейла и сферы общепита в Минске прорабатывают перспективы развития внутреннего потребительского рынка Беларуси и стран евразийской пятерки.