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Интересы производителей из ЕАЭС обсудили на международной конференции в Минске

08.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Страны ЕАЭС активно ищут новых поставщиков в условиях санкций. Об этом заявили на Международной конференции в Минске, передает «МИР 24».

Представители антимонопольных ведомств СНГ и Евразийской экономической комиссии обсудили возможности параллельного импорта. Сегодня необходимо производить товары и комплектующие в рамках своих интеграционных площадок. Создавать совместные предприятия.

«Сегодня мы вынуждены активнее привлекать наших поставщиков из других стран. Почему? Потому что это возможность эффективно реагировать на вопросы импортозамещения, это вопросы промышленной кооперации. Мы уверенно, с оптимизмом смотрим на то, что с каждым годом динамика, увеличение, взаимопроникновение в госзакупках будут увеличиваться», – сказал член Коллегии по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Арман Шаккалиев.

Белорусские производители переориентировались с западных рынков на страны ЕАЭС и СНГ, нашли новых партнеров и поставщиков. Правительство сейчас контролирует и регулирует стоимость товаров в магазинах. При этом работает по принципу: сдерживать цены нужно не в ущерб экономике.

«Самый успешный пример ценового регулирования вы видите на полках, мы регулируем социально-значимые продукты – это узкая категория товаров и, конечно, лекарства. Где-то в октябре перейдем на новый принцип регулирования лекарственных препаратов. Будет использоваться метод референтного ценообразования», – отметил министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов.

Производители, представители розничной торговли, ритейла и сферы общепита в Минске прорабатывают перспективы развития внутреннего потребительского рынка Беларуси и стран евразийской пятерки.



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Теги: Минск
 
 
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Эксперты отметили необходимость производить товары и комплектующие в рамках своих интеграционных площадок, создавать совместные предприятия.
 
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