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Жаркая пора для вашего бизнеса — «Про бизнес» запускает летнюю акцию

08.09.2022 09:13 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Жаркая пора для вашего бизнеса — «Про бизнес» запускает летнюю акцию

«Про бизнес» запускает специальное предложение на пакетное размещение — скидка 30% на публикацию в разделе «Новости компаний». Специальное предложение действует с 8 сентября по 31 декабря 2022 года. 

Что входит в пакет размещения на «Про бизнес»:

  • написание/создание текста для размещения на нашем ресурсе;
  • размещение материала в разделе «Новости компаний» сроком на 7 дней;
  • размещение в нашем аккаунте в Facebook — более 87,5 тыс. подписчиков;
  • размещение в сторис нашего аккаунта в Instagram — более 18,2 тыс. подписчиков;
  • размещение в нашем Telegram-канале — более 3,7 тыс. подписчиков.

Стандартная цена такого пакета размещения — 3456 бел. руб. с учетом НДС (2880 бел. руб. без НДС). Но акция «Лето с „Про бизнес“» позволяет приобрести данный пакет со скидкой 30% по цене 2419 бел. руб. с НДС (2016 бел. руб. без НДС).

Почему «Про бизнес»?

Команда «Про бизнес» уже 8 лет готовит материалы на бизнес-тематику. За время работы нашего ресурса было опубликовано более 9500 материалов. Наши редакторы и журналисты профессионально работают с информацией и могут быстро разобраться в самых различных сферах бизнеса и отраслях.

Аудитория «Про бизнес» — это предприниматели, топ-менеджеры, руководители и собственники компаний, активные участники бизнес-сообщества в Беларуси и не только. Мы позволяем донести информацию о вашем продукте или услуге до деловой аудитории и рассказать о себе на понятном языке.

По всем уточняющим вопросам вы можете обращаться по номеру +375−29−866−37−83 (Telegram, Viber) или отправить запрос на е-мейл ads@probusiness.io.

Мы поможем вам заявить о себе эффективно.

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