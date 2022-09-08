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Жаркая пора для вашего бизнеса — «Про бизнес» запускает летнюю акцию
08.09.2022 09:13 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
«Про бизнес» запускает специальное предложение на пакетное размещение — скидка 30% на публикацию в разделе «Новости компаний». Специальное предложение действует с 8 сентября по 31 декабря 2022 года.
Что входит в пакет размещения на «Про бизнес»:
Стандартная цена такого пакета размещения — 3456 бел. руб. с учетом НДС (2880 бел. руб. без НДС). Но акция «Лето с „Про бизнес“» позволяет приобрести данный пакет со скидкой 30% по цене 2419 бел. руб. с НДС (2016 бел. руб. без НДС).
Почему «Про бизнес»?
Команда «Про бизнес» уже 8 лет готовит материалы на бизнес-тематику. За время работы нашего ресурса было опубликовано более 9500 материалов. Наши редакторы и журналисты профессионально работают с информацией и могут быстро разобраться в самых различных сферах бизнеса и отраслях.
Аудитория «Про бизнес» — это предприниматели, топ-менеджеры, руководители и собственники компаний, активные участники бизнес-сообщества в Беларуси и не только. Мы позволяем донести информацию о вашем продукте или услуге до деловой аудитории и рассказать о себе на понятном языке.
По всем уточняющим вопросам вы можете обращаться по номеру
Мы поможем вам заявить о себе эффективно.
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«Про бизнес» запускает специальное предложение на пакетное размещение - скидка 30% на публикацию в разделе «Новости компаний». Специальное предложение действует с...
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