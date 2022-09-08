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Посмотрите, какие необычные деревянные пазлы и конструкторы производят в Беларуси

08.09.2022 11:17 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Посмотрите, какие необычные деревянные пазлы и конструкторы производят в Беларуси
Фото: архив компании ООО «Конгломерат»

Компания ООО Конгломерат, более известная под ТМ EWA Eco-Wood-Art — единственный в Беларуси производитель деревянных механических конструкторов. В ассортименте продукция из фанеры: механические конструкторы, пазлы, сортеры, детские бизиборды, сувениры, интерьерные карты. Это уникальные изделия из натуральных материалов, которые многие выбирают в качестве креативного и стильного подарка.

EWA Eco-Wood-Art: как появились уникальные игрушки из Беларуси

Компания была основана в 2016 году. Тогда в ее состав входило всего 4 человека — учредители-энтузиасты. Поначалу ООО Конгломерат задумывалось как торговая организация, но довольно скоро в команде родилась идея о запуске собственного производства уникальных игрушек из фанеры.

Посмотрите, какие необычные деревянные пазлы и конструкторы производят в Беларуси
Фото: архив компании ООО «Конгломерат»

Уже в январе 2017 года был изготовлен первый полностью готовый к продаже продукт. За 5 лет под торговой маркой EWA Eco-Wood-Art выпустили более 180 оригинальных моделей различной тематики и сложности. Для их изготовления используется фанера самого высокого качества, компания работает в соответствии с ТУ и СТБ.

— Из года в год мы растем и совершенствуемся. Во всем мире существует всего несколько компаний, которые выпускают механические деревянные конструкторы, а в Беларуси мы пока — единственные. На сегодняшний день в нашей компании уже более 35 человек, а производственный цех едва умещается на площади в 500 м². Наши игрушки и конструкторы выбирают покупатели по всему миру: в Беларуси, России, странах Европы, Южной Америки, Африки, в Австралии, США и Китае, — поделились успехами основатели компании.

Посмотрите, какие необычные деревянные пазлы и конструкторы производят в Беларуси
Фото: архив компании ООО «Конгломерат»

От коллекционеров до корпораций — кто выбирает игрушки от EWA Eco-Wood-Art

Конструкторы и пазлы от EWA Eco-Wood-Art поначалу задумывались как товары для подростков и их родителей. Однако оказалось, что интерес к необычным игрушкам из натуральных материалов есть у самых разных категорий людей.

Товары компании быстро полюбились клиентам самых разных возрастов. Их выбирают в качестве подарков для друзей, близких, коллег и партнеров. А многие сами увлекаются — сборка механических конструкторов становится необычным хобби, а на полках и витринах появляются личные коллекции моделей.

Посмотрите, какие необычные деревянные пазлы и конструкторы производят в Беларуси
Посмотрите, какие необычные деревянные пазлы и конструкторы производят в Беларуси
Посмотрите, какие необычные деревянные пазлы и конструкторы производят в Беларуси
Посмотрите, какие необычные деревянные пазлы и конструкторы производят в Беларуси
Посмотрите, какие необычные деревянные пазлы и конструкторы производят в Беларуси
Посмотрите, какие необычные деревянные пазлы и конструкторы производят в Беларуси
Посмотрите, какие необычные деревянные пазлы и конструкторы производят в Беларуси
Посмотрите, какие необычные деревянные пазлы и конструкторы производят в Беларуси
Посмотрите, какие необычные деревянные пазлы и конструкторы производят в Беларуси

Механические сборные 3D-модели от EWA Eco-Wood-Art часто используются в маркетинговых целях — многие организации выбирают их в качестве корпоративных подарков для коллег и партнеров. Также эффектные деревянные модели украшают интерьеры кабинетов и офисов, витрины центров продаж, могут быть использованы как наградной фонд при проведении различных мероприятий. Среди корпоративных клиентов EWA Eco-Wood-Art такие крупные белорусские компании как МАЗ, МТЗ и БелАЗ.

Самые популярные позиции в ассортименте компании: трактор Кировец, Крузер, Кинетический глобус, Черепаха, Пожарная машина, Кот, Пазл Лис, Пазл Т-Рекс.

Коллекция уникальных деревянных пазлов изготовлена из высококачественной фанеры с изображением картин известного немецкого художника-иллюстратора Андреаса Прайса.

Посмотрите, какие необычные деревянные пазлы и конструкторы производят в Беларуси
Посмотрите, какие необычные деревянные пазлы и конструкторы производят в Беларуси
Посмотрите, какие необычные деревянные пазлы и конструкторы производят в Беларуси
Посмотрите, какие необычные деревянные пазлы и конструкторы производят в Беларуси

Помимо конструкторов и пазлов, EWA Eco-Wood-Art производит сувенирную продукцию в виде стильных салфетниц, шкатулок, коробок для алкоголя, блокнотов, календарей, брелоков, линеек и т.д.

Посмотрите, какие необычные деревянные пазлы и конструкторы производят в Беларуси
Посмотрите, какие необычные деревянные пазлы и конструкторы производят в Беларуси
Посмотрите, какие необычные деревянные пазлы и конструкторы производят в Беларуси
Посмотрите, какие необычные деревянные пазлы и конструкторы производят в Беларуси

Эксклюзивные подарки с возможностью кастомизации

Конструкторы и игрушки от EWA Eco-Wood-Art могут стать эксклюзивным вариантом корпоративных подарков. Их приятно дарить коллегам и отправлять партнерам, ими можно украсить офисы и рабочие столы, их можно вручать в качестве поощрений и наград особенно результативным сотрудникам.

Компания EWA Eco-Wood-Art принимает оптовые заказы от компаний с возможностью кастомизации моделей — например, по желанию, на игрушках можно разместить логотип компании, сделать именные модели, чтобы отметить коллег и сотрудников лично.

Посмотрите, какие необычные деревянные пазлы и конструкторы производят в Беларуси
Фото: архив компании ООО «Конгломерат»

Заказать конструкторы, игрушки, пазлы и сувенирную продукцию от EWA Eco-Wood-Art можно на сайте компании. Сроки изготовления и доставки зависят от объема заказа — всю информацию можно предварительно узнать у консультанта. Доступны как розничные, так и оптовые заказы.

Посмотреть на весь ассортимент и получить консультацию у специалистов по подбору моделей в подарок можно в социальных сетях: Instagram, YouTube, VK.

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Компания ООО Конгломерат, более известная под ТМ EWA Eco-Wood-Art - единственный в Беларуси производитель деревянных механических конструкторов. В ассортименте...
 
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