Начались проблемы с кадрами? На рынке труда Беларуси компаниям становится труднее найти специалистов

Источник материала: ProBusiness

Лето 2022-го переломило ситуацию на рынке труда в Беларуси: компании осмотрелись, продумали новые стратегии и стали искать необходимых специалистов. Но с кадрами, похоже, уже не так хорошо, как было еще весной, когда можно было перебирать из десятков вариантов. Теперь на рынке заметны признаки того, что скоро за хороших работников среди работодателей начнется война. Хотя есть и исключения. Например, ИТ-сфера, которая впервые за 4 года не оказалась в топ-3 по количеству вакансий. Эти и иные тенденции описала для «Про бизнес» директор сервиса rabota.by Светлана Шапорова.

Светлана Шапорова

Директор сервиса rabota.by

«С лета мы наблюдаем постепенное увеличение числа вакансий»

— Весной казалось , что 2022 год станет еще более сложным для рынка труда, чем 2020-й с пандемией. Однако, по данным сайта rabota.by, в этом году мы не достигли минимальных значений по количеству вакансий.

В 2022-м наибольшее падение вакансий к началу года было отмечено в апреле и составило -27%. В то время как в 2020 году наибольшее падение числа вакансий на сайте произошло в мае и составило -32% к началу года. Однако с лета мы наблюдаем постепенное увеличение числа вакансий.





В весенне-летний период количество вакансий уменьшалось во всех регионах, но наиболее стремительно в Минске, Могилеве и Могилевской области.

Соискатели также отреагировали на изменяющуюся ситуацию на рынке труда. С начала года их активность стремительно росла и достигла своего пика в апреле: количество активных резюме выросло на 24% к началу года. К лету соискатели стали чуть менее активно искать работу.

С середины июля мы наблюдали небольшое увеличение интереса специалистов к поиску работы: кто-то отправился на поиски летней подработки, а некоторые приступили к изучению и поиску вакансий, чтобы поменять место работы уже к началу осени.

Традиционно, студенты тоже начинают искать возможность дополнительного заработка, подработок и стажировок. Молодые и начинающие специалисты стремятся получить опыт работы и ищут свое призвание.





Число активных резюме за июль увеличилось во всех регионах, но наиболее заметно —

в Минске, в Могилеве и Могилевской области.

О том, что максимальное падение вакансий позади, говорит еще и показатель конкуренции — количество резюме, которые приходятся на одну вакансию. Для Беларуси традиционным считается показатель порядка 6−7 резюме. Сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда на 1 вакансию приходится около 8,5 резюме. В апреле конкуренция на общем рынке труда достигала отметки 11,2 резюме на активную вакансию, после чего показатель начал снижаться.





Чем выше конкуренция, тем в большей степени рынок труда является работодательским, и соискателям приходится прикладывать дополнительные усилия, чтобы получить приглашение на желанную вакансию. По итогам последних месяцев мы можем отметить постепенное снижение конкуренции среди соискателей, а это означает, что в некоторых профессиональных областях компаниям нужно больше внимания уделять своему HR-бренду и стараться для привлечения подходящих кандидатов.

Например, в Минской области (без учета самой столицы) конкуренция за вакансии наименьшая среди всех областей — 7,1 (для сравнения, средняя конкуренция в Гомеле и Гомельской области — 13,1).

Сильно отличается и ситуация в разрезе профессиональных областей. Например, наибольшая конкуренция отмечается среди студентов и тех, кто только начинает свою карьеру.

А чтобы нанять хорошего специалиста по продажам или специалиста в области строительства компаниям придется действительно постараться.





Спрос и предложение в разных профобластях

А теперь пройдемся подробнее по отдельным сферам.

Спрос на специалистов по продажам снижался в марте-мае (поддерживался общий тренд на рынке труда). Но сейчас мы наблюдаем устойчивый рост количества вакансий в сфере. Интересно, что профобласть «Продажи» удерживает лидерство в общей структуре вакансий на rabota.by уже порядка 5 лет.





Противоположная ситуация наблюдается в профобласти «Информационные технологии». В первые месяцы весны мы видели уменьшение количества вакансий и увеличение соискательской активности. ИТ-индустрия всё также остается привлекательной (особенно для молодых специалистов, которые хотят «войти в айти»). Однако сейчас мы отмечаем падение количества вакансий на уровне 46,3% к началу года.

Снижение работодательской активности привело к тому, что ИТ-сфера впервые за 4 года покинула ТОП-3 в списке профобластей по количеству вакансий на rabota.by.





Как следствие, выросла конкуренция. Если в начале года мы фиксировали 2,6 резюме на одну активную вакансию, то в августе конкуренция достигла отметки 7,6.

Уверенно себя могут чувствовать соискатели, которые ищут работу в области «Транспорт, логистика». Количество вакансий изменялось весной вслед за общими трендами рынка. Сейчас вакансий и резюме становится больше. Конкуренция в этой области составляет на данный момент 3,2 резюме на 1 вакансию.





Интересным образом складывается ситуация в профобласти «Маркетинг, реклама, PR». Как и в других сферах, область маркетинга повторила общий тренд на сокращение количества вакансий в начале весны 2022 года. Многие наниматели решили понаблюдать за развитием рынка. В условиях неопределенности компании предпочитают занимать выжидательную позицию: приостанавливают рекламные кампании, оптимизируют затраты на маркетинг и продвижение.

Сейчас бизнесы начинают адаптироваться, вновь планируют маркетинговые активности, и мы видим: количество вакансий для маркетологов растет.

Однако соискатели не проявили экстраординарной активности в поисках работы в маркетинге ни в начале года, ни теперь.



Необычно складывается ситуация на рынке труда для тех, кто непосредственно сам вовлечен в процесс поиска и найма — специалистов в области подбора и управления персоналом. Весной, как и во многих сферах, количество предложений уменьшалось, однако, сейчас вакансий для HR-ов становится больше, а активность среди соискателей в этой сфере также стабилизируется. В среднем, чтобы получить приглашение на работу специалистам по управлению персоналом нужно выдержать конкурс среди 12−13 соискателей на аналогичную позицию.





Люди — это один из самых ценных ресурсов в любой компании. Понимая важность хорошей репутации и правильного имиджа для привлечения соискателей, многие компании развивают свой HR-бренд, инвестируют ресурсы в его продвижение, в том числе и в условиях кризиса.

В 2022-м красной нитью через все бизнес-процессы в компаниях прошито слово «адаптивность» — способность перестраиваться с учетом новых условий рынка. Ещё совсем недавно мы уютно разместились в VUCA-мире (Volatility, Uncertainty, Сomplexity, Ambiguity) — изменчивом, неопределенном, сложном, неоднозначном. Сегодня мы поняли: VUCA — это такая скука. И вот мы живём в BANI-реальности (Brittle, Anxious, Nonlinear, Incomprehensible) — хрупкой, тревожной, нелинейной и непостижимой.

Рынок труда чутко и достаточно быстро реагирует на все трансформации в обществе. Имея за плечами опыт 2020-го года, сегодня компании быстрее адаптируются к новым условиям, перестраивают бизнес-процессы, перекраивают HR-стратегии. Мы отмечаем рост активности в направлении подбора персонала. Это говорит о том, что компании на белорусском рынке продолжают развиваться, нанимать специалистов и запускать новые проекты.

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