Минск и телерадиокомпания «Мир» вместе отмечают свои юбилеи

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Двойной праздник. Минск отмечает День рождения – 955 лет. Юбилей города совпал с 30-летним юбилеем телерадиокомпании «Мир», который тоже отмечается в этом году. Сегодня наши коллеги не только в телеэфире, но и на праздничной музыкальной площадке, рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

В субботу вечером в центре Минска открылся «портал времени». За час зрители смогут перенестись в разные страны СНГ и Грузию. Этакий музыкальный безвиз. Окунуться в национальный колорит можно будет через песни, музыку и танцы.

Увидеть интернациональный концерт пришли тысячи человек. Не помешала и погода.

«Сегодня вечером отменили все дела: встречу с подружками, друзьями, поход в караоке и пришли сюда», – говорит зрительница Наталья Мацкевич.

Весь год «Мир» готовился к юбилею. В честь 30-летия «Мира» в Беларуси открыли арт-объекты и аллеи, высадили деревья. Музыкальное турне прошло через все областные города Беларуси. Закончится культурный проект ярким шоу. Концерт к телеюбилею дебютный. Не только по формату. На сцену не в роли корреспондента, впервые выйдет Елизавета Проявенко.



«Это очень приятный опыт. Прямые эфиры у нас были. Своего зрителя мы не видели, он был за объективом камеры. А сегодня мы увидим, кто же такой зритель нашей телерадиокомпании», – отметила ведущая концерта Елизавета Проявенко.

«Технически нужно скорректировать огромное количество людей. Операторов, техников, ассистентов, режиссеров. Это всегда технически и организационно сложно. Надеюсь, мы справились с этой задачей и все будет хорошо», – сказала режиссер Оксана Лашкевич.

Сцена будет оформлена в корпоративные цвета. Главный приз музыкальный. На сцену выйдут не только белорусские исполнители. Выступят и артисты, для которых Беларусь стала вторым домом.