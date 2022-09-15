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Институту экспериментальной ветеринарии Беларуси – 100 лет: как создаются вакцины для животных

15.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусскому институту экспериментальной ветеринарии исполняется 100 лет. В его лабораториях находится одна из самых больших в стране коллекций смертельно-опасных вирусов, рассказывает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Джемал Бучукури – один из немногих в Беларуси, кто изучает вирус бешенства. О смертельно опасном заболевании знает почти все – 35 лет за микроскопом. Большинство животных страны сейчас прививают вакциной его разработки.

«Это наша совместная институтская разработка, которая запатентована и которая производится промышленным образом. Вакцина эта востребована, потому что в Беларуси прививается от 800 тысяч до миллиона животных. В основном это собаки и кошки», – сказал заведующий лабораторией профилактики бешенства и болезней плотоядных животных Джемал Бучукури.

В жидком азоте хранится материал для исследований – здоровые клетки. Для проведения экспериментов их размножают, а уже после заражают вирусами.

«Вирус является внутриклеточным паразитом, поэтому он может размножаться только в живой клетке. С момента получения или выделения клеточных культур работать с вирусами стало гораздо проще: стали меньше использовать животных», – рассказала заведующая отделом культур клеток и питательных сред Наталья Костюк.

Институт разработал десятки вакцин от разных заболеваний. Многие производят в промышленных масштабах, отправляют на экспорт. Например, страны Средней Азии покупают у Беларуси вакцину от оспы овец.

«Она является очень важной для института и для республики в целом, потому что это валюта для страны. Производится эта вакцина исключительно на экспорт. Это Средняя Азия, Пакистан, Турция. И она достаточно востребована. На выставке в Москве вакцина от оспы овец у нас получила Серебряную медаль», – рассказала заведующая лабораторией отдела вирусных инфекций Алла Згировская.

Сегодня Институт экспериментальной ветеринарии отмечает сто лет со дня основания. В честь этого здесь открыли бюст белорусскому ученому-эпизоотологу Сергею Вышелесскому. Его именем назван институт.



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Многие вакцины, разработанные в институте, производят в промышленных масштабах, отправляют на экспорт. Например, страны Средней Азии покупают у Беларуси вакцину...
 
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