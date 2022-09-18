Российские борцы получили 42 медали на турнире на призы Александра Медведя в Минске

В мужских соревнованиях победили Абасгаджи Магомедов (весовая категория до 61 кг), Абудауд Ибрагимов (до 70 кг), Хабиб Гаджиев (до 92 кг), серебряными призерами стали Никита Хабаров (до 125 кг) и Ньургун Сергин (до 92 кг). Бронзовые награды достались Анзору Хизриеву (125 кг), Алихану Исаеву (до 61 кг) и Бегхану Мисриханову (до 79 кг).

У женщин золотые медали получили Милана Дадашева (до 53 кг), Ирина Ологонова (до 57 кг), Вусала Парфианович (до 68 кг) и Евгения Захарченко (до 76 кг). Серебро завоевали Светлана Липатова (до 62 кг), Екатерина Вербина (до 53 кг), Елизавета Петлякова (до 68 кг) и Мария Ильина (до 76 кг). Бронзовые награды достались Наталье Поповой (до 53 кг), Кристине Михневой, Марине Симонян (обе – до 57 кг), Анастасии Яковлевой и Алине Касабиевой (обе – до 62 кг).

Всего сборная России на турнире выиграла 42 медали, 13 из которых золотых, 10 серебряных и 19 бронзовых.