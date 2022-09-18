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Итоги недели: всё важное для бизнеса, что произошло с 12 по 18 сентября 2022 года
18.09.2022 08:11 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Необычный бизнесмен, секреты сохранения репутации и ошибки в менеджменте. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Полезное для бизнеса
Нестабильная экономика, сломанная логистика и урезанные возможности — в таких условиях любая компания может более или менее четко управлять только своей репутацией. Это капитал, который сгорает, как правило, не из-за внешних факторов, а по вине самой компании. Поэтому не стоит рисковать таким ценным активом. CEO и основатель «Репутационного агентства первых» Сергей Рытиков
Александр Фридман — личность в каком-то смысле легендарная. Почти 30 лет он помогает бизнесу выстраивать эффективную работу. Александр сторонник регулярного менеджмента и считает, что профессиональное управление сотрудниками может творить чудеса. Подходы и инструменты, которые эксперт предлагает владельцам бизнеса и управленцам, всегда максимально просты и рациональны. Если вы откладывали наведение порядка в компании на потом, то сейчас как раз это «потом» наступило: нестабильность в экономике вымоет с рынка всех, кто не может системно решать нестандартные задачи и быстро перестраиваться. Мы
Миноритарные участники ООО часто не подозревают, на принятие каких решений в компании они могут влиять. При этом, к миноритариям относятся участники с любой долей в уставном фонде, которая меньше, чем размер доли в уставном фонде более крупного партнера в бизнесе. Это может быть и владение 49% против 51%, а может быть и 1%. Но даже в таком случае юристы REVERA law group советуют заняться отстройкой корпоративных отношений.
Истории бизнеса
Делать игрушки для самых маленьких — один из самых непростых бизнесов. Не только потому, что к таким товарам предъявляются повышенные требования по безопасности, способности развивать и удерживать внимание детей. Но и потому, что целевая аудитория — малыши — предельно честная: либо играют, либо нет. Как маленькому бизнесу KuboToys из Бреста удалось завоевать сердца крошек в 54 странах своими бизибордами, бизибоксами, бизидомами и кукольными домиками —
1 июля 1970 года в поселке Сенной Саратовской области родился мальчик Рома Аранин, который с раннего детства мечтал летать. С отцом-летчиком по-другому быть и не могло. И Рома все-таки стал пилотом. Хотя в его жизни и без этого было немало взлетов и падений. Иногда — в буквальном смысле. После одного из них Роман чудом выжил, продолжил заниматься бизнесом и создал уникальное производство электрических колясок для инвалидов, которые разве что летать не умеют. Почитайте
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Необычный бизнесмен, секреты сохранения репутации и ошибки в менеджменте. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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