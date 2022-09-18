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Лукашенко о Дне народного единства: Это наказ будущим поколениям – помнить исторические уроки

18.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Древняя мечта белорусов исполнилась – народ объединился в одной стране. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на масштабном форуме в честь Дня народного единства, передает «МИР 24».

Праздник для страны одновременно и новый, и старый. В этот день в 1939-ом году Красная армия освободила западные земли Беларуси от гнета Польши. Но позже дата исчезла из календаря. Из дипломатических соображений. А уже в 2021-м вновь вернулась, и праздник стал государственным. Отмечают его масштабно. Патриотический форум собрал больше десятка тысяч человек на «Минск-Арене». Президент открывал концерт. Поздравил белорусов и заявил, что сегодня народ вновь пытаются разделить.

«Вы не можете представить, какую бурю эмоций у наших соседей, поляков, во всем мире вызвало провозглашение в Беларуси этого праздника! Вековой давности события были настолько политизированы. Когда нас разделили – был замес в истории на территории Беларуси, что не только историкам, госслужащим придется еще разбираться. Но неизменно одно: это наша земля с тех давних времен и эту землю не отдадим! Утраченную традицию праздновать освобождение западных белорусских земель мы вернули в свою жизнь не только как дань памяти эпохальному событию. Это ответ на новые попытки Запада разделить белорусский народ по живому и разорвать в клочья страну. Это наказ будущим поколениям белорусов – помнить исторические уроки», – сказал Лукашенко.

Зрителям показали масштабное красочное шоу об истории народа и страны. Задействовали все ядро «Минск-арены», чтобы все чувствовали себя участниками событий. А на входе каждому выдали светящиеся браслеты. Они меняют цвет в зависимости от концертного номера. Этот год в Беларуси объявлен Годом исторической памяти.



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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси выступил на масштабном форуме в честь Дня народного единства на «Минск-Арене».
 
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