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Собственный мобильный банк! Рассказываем, что умеет сервис МТС Деньги
29.09.2022 09:13 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Сегодня гаджет дает возможность всегда иметь под рукой мобильный счет, чтобы распоряжаться и контролировать финансы. Один из способов управления собственными средствами — сервис МТС Деньги. Он позволяет делать покупки и оплачивать услуги онлайн без наличия банковской карты. А с помощью дополнительной услуги «МаниБокс» можно взять 100 рублей с отсрочкой платежа до 3 месяцев. Рассказываем, почему стоит подписаться на сервис МТС Деньги.
МТС Деньги — это расчетная система, которая позволяет осуществлять финансовые операции, используя электронные деньги. Список возможностей сервиса сегодня очень широк, благодаря чему он может заменить банковскую карту. Для совершения платежей используется номер мобильного телефона, а оплата производится прямо со счета абонентского номера.
Воспользоваться сервисом МТС Деньги можно онлайн с мобильного приложения МТС Деньги или сайта
Какие преимущества у сервиса МТС Деньги?
Подробнее о сервисе МТС Деньги можно узнать
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Сегодня гаджет дает возможность всегда иметь под рукой мобильный счет, чтобы распоряжаться и контролировать финансы. Один из способов управления собственными...
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