Собственный мобильный банк! Рассказываем, что умеет сервис МТС Деньги

Источник материала: ProBusiness

Сегодня гаджет дает возможность всегда иметь под рукой мобильный счет, чтобы распоряжаться и контролировать финансы. Один из способов управления собственными средствами — сервис МТС Деньги. Он позволяет делать покупки и оплачивать услуги онлайн без наличия банковской карты. А с помощью дополнительной услуги «МаниБокс» можно взять 100 рублей с отсрочкой платежа до 3 месяцев. Рассказываем, почему стоит подписаться на сервис МТС Деньги.

МТС Деньги — это расчетная система, которая позволяет осуществлять финансовые операции, используя электронные деньги. Список возможностей сервиса сегодня очень широк, благодаря чему он может заменить банковскую карту. Для совершения платежей используется номер мобильного телефона, а оплата производится прямо со счета абонентского номера.

Воспользоваться сервисом МТС Деньги можно онлайн с мобильного приложения МТС Деньги или сайта dengi.mts.by .

Какие преимущества у сервиса МТС Деньги?

Платежи в ЕРИП (коммунальные услуги, связь, детские сады, взносы по кредитам и т.д.)

бесплатная банковская карта «МТС Деньги» с кешбэком на услуги связи 2%;

с кешбэком на услуги связи 2%; возможность переводить деньги между картами любых белорусских банков;

возможность оформления страхового полиса;

услуга «МаниБокс», которая позволяет получить 100 рублей с отсрочкой платежа до 3 месяцев.