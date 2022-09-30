Председатель Исполнительного комитета СНГ высоко оценил работу МТРК «МИР»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Как минимизировать последствия санкций, обсудили в Исполкоме СНГ. Председатель комитета Сергей Лебедев заявил, что Запад злоупотребил доверием стран Содружества. Такое положение дел замедляет работу экономик, передает «МИР 24».

«Национальные интересы иногда берут верх. То одна, то другая страна вводит периодически ограничения. Аргументы понятны: защита национальных интересов: «Вот мы ограничим ввоз или вывоз отдельных товаров, чтобы защитить национальные интересы». Эти случаи бывают. Но я хочу с удовлетворением сказать, что когда такая ситуация возникает, то партнеры обязательно встречаются и пытаются найти пути решения этих проблем», – отметил председатель Исполнительного комитета исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Сергей Лебедев подчеркнул, что после распада Советского Союза у людей стало меньше информации о жизни в других странах СНГ. В этой связи председатель Исполнительного комитета высоко оценил работу телерадиокомпании «Мир».



«Это важная структура для нас в рамках Содружества. Она помогает освещать события на пространстве Содружества. Она помогает нам информировать друг друга о жизни, о природе, о событиях в странах СНГ», – отметил председатель Исполнительного комитета исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.