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Председатель Исполнительного комитета СНГ высоко оценил работу МТРК «МИР»
30.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Как минимизировать последствия санкций, обсудили в Исполкоме СНГ. Председатель комитета Сергей Лебедев заявил, что Запад злоупотребил доверием стран Содружества. Такое положение дел замедляет работу экономик, передает «МИР 24».
«Национальные интересы иногда берут верх. То одна, то другая страна вводит периодически ограничения. Аргументы понятны: защита национальных интересов: «Вот мы ограничим ввоз или вывоз отдельных товаров, чтобы защитить национальные интересы». Эти случаи бывают. Но я хочу с удовлетворением сказать, что когда такая ситуация возникает, то партнеры обязательно встречаются и пытаются найти пути решения этих проблем», – отметил председатель Исполнительного комитета исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
Сергей Лебедев подчеркнул, что после распада Советского Союза у людей стало меньше информации о жизни в других странах СНГ. В этой связи председатель Исполнительного комитета высоко оценил работу телерадиокомпании «Мир».
Добавим, в Минске работает выставка, посвященная
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Это важная структура в рамках СНГ, которая помогает освещать события на пространстве Содружества, отметил Сергей Лебедев.
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