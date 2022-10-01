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В Беларуси лучших сотрудников МТРК «Мир» отметили наградами и благодарностями в честь 30-летия компании

01.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Телерадиокомпания «Мир» отмечает 30-летний юбилей. С праздником белорусское представительство поздравил президент республики Александр Лукашенко. Он отметил, что важность укрепления доверия и взаимоуважения между народами и государствами заложена в самом названии телерадиокомпании.

«Сегодня вы являетесь большой интернациональной командой профессиональных и талантливых сотрудников радио и телевидения, создающей новостные, документальные и развлекательные проекты, которые по достоинству оценены многомиллионной аудиторией стран Содружества и далеко за его пределами. Пусть благородная миссия укрепления доверия и взаимоуважения между народами и государствами, заложенная в самом названии телерадиокомпании, и в будущем вдохновляет на созидательное творчество, а мир и дух добрососедства приходят в каждый дом. Желаю вам дальнейшего профессионального роста, неиссякаемой энергии, новых и запоминающихся проектов», – заявил белорусский лидер.

Сегодня лучших сотрудников телекомпании отметили наградами и благодарностями от администрации президента Беларуси, Совета республики, Палаты представителей и Совета министров. А председатель МТРК «Мир» Радик Батыршин вручил коллегам специальные золотые, серебряные и бронзовые значки компании.

«Мы необычный канал. Если национальным каналам помогает один глава государства, то нам помогают сразу десять. Вот сегодня президент Лукашенко решил поздравить нас с юбилеем досрочно. И это приятно, потому что именно в Беларуси мы чувствуем максимальную поддержку нашей работы», – сказал Батыршин.

Телерадиокомпания «Мир» уникальна в своем роде. Это единственный в Беларуси телеканал, который рассказывает о жизни стран Содружества. «Мир» смотрят более 184 миллионов человек. Во всех странах Содружества, где есть измерения рейтинга, телеканал демонстрирует очень хорошие показатели: в Беларуси «Мир» занимает 5-е место.



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Ранее с праздником белорусское представительство с юбилеем телерадиокомпании поздравил президент республики Александр Лукашенко.
 
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