|
В Беларуси лучших сотрудников МТРК «Мир» отметили наградами и благодарностями в честь 30-летия компании
01.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Телерадиокомпания «Мир» отмечает 30-летний юбилей. С праздником
«Сегодня вы являетесь большой интернациональной командой профессиональных и талантливых сотрудников радио и телевидения, создающей новостные, документальные и развлекательные проекты, которые по достоинству оценены многомиллионной аудиторией стран Содружества и далеко за его пределами. Пусть благородная миссия укрепления доверия и взаимоуважения между народами и государствами, заложенная в самом названии телерадиокомпании, и в будущем вдохновляет на созидательное творчество, а мир и дух добрососедства приходят в каждый дом. Желаю вам дальнейшего профессионального роста, неиссякаемой энергии, новых и запоминающихся проектов», – заявил белорусский лидер.
Сегодня лучших сотрудников телекомпании отметили наградами и благодарностями от администрации президента Беларуси, Совета республики, Палаты представителей и Совета министров. А председатель МТРК «Мир» Радик Батыршин вручил коллегам специальные золотые, серебряные и бронзовые значки компании.
Телерадиокомпания «Мир» уникальна в своем роде. Это единственный в Беларуси телеканал, который рассказывает о жизни стран Содружества. «Мир» смотрят более 184 миллионов человек. Во всех странах Содружества, где есть измерения рейтинга, телеканал демонстрирует очень хорошие показатели: в Беларуси «Мир» занимает 5-е место.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси лучших сотрудников МТРК «Мир» отметили наградами и благодарностями в честь 30-летия компании
Ранее с праздником белорусское представительство с юбилеем телерадиокомпании поздравил президент республики Александр Лукашенко.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)