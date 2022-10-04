|
Пассажиры разбившегося под Минском автобуса рассказали о происходившем в салоне
04.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минской области вблизи деревни Черкассы пассажирский автобус
Пострадавших в аварии, которым не понадобилась госпитализация, временно разместили в доме культуры Фаниполя. Они ехали на автобусе из Варшавы в Минск. Многие отдыхали. Немка Патриция отправлялась в гости к минской подруге.
Пассажир Владимир возвращался из отпуска домой. Говорит, за секунду до аварии подумал: «Скоро буду дома».
«Паники в автобусе не было. Только одна женщина говорит: «Сейчас будем гореть». Мужчина сказал: «Закрой рот!». Потом кто-то крикнул: «Давайте бить стекла!». Начали выбивать стекла и выходить. На меня летело что-то с багажной полки. Приеду, пойду в церковь, поставлю свечки», – сказал Владимир.
По последним данным, после аварии госпитализированы семь человек. Шестеро из них в тяжелом и среднетяжелом состоянии в больнице скорой медицинской помощи Минска.
«Один наиболее тяжелый пациент, у которого травма нижних конечностей, травма брюшной полости. У нескольких пациентов переломы костей конечностей. Всем им проведено обследование. Тем пациентам, которые нуждались в экстренном оперативном вмешательстве, проведены операции», – сообщил заместитель главного врача БСМП Минска Игорь Шиманский.
В автобусе находились 61 пассажир и два водителя. Один из них не смог выбраться самостоятельно, из покореженной машины его вытащили спасатели. Сейчас мужчина в больнице. Помощь потребовалась и водителю легкового авто. Спасатели достали пострадавшего из машины с помощью гидравлического инструмента.
Спасатели и медики, а также следователи продолжают работать на месте аварии. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После аварии госпитализированы семь человек. Шестеро из них – в тяжелом и среднетяжелом состоянии.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)