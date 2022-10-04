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Мишустин поприветствовал участников форума «Рубежи Союзного государства»
04.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Светлогорске открылся форум «Рубежи Союзного государства». Участников поприветствовал председатель правительства России Михаил Мишустин и отметил достижения российско-белорусского сотрудничества, передает «МИР 24».
«Польза этого сотрудничества очевидна. За семь месяцев года нам удалось увеличить взаимный товарооборот на 5%. Он уже превысил 22 миллиарда долларов. Рассчитываем, что к концу декабря превзойдем исторический рекорд прошлого года, составивший 38,5 миллиарда. За этими цифрами стоит повышение производственных возможностей обеих стран, создание рабочих мест, рост доходов наших граждан», – подчеркнул премьер-министр РФ.
Глава правительства отметил, что всего действует
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Премьер РФ рассказал о достижениях российско-белорусского сотрудничества.
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