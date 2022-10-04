ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мишустин поприветствовал участников форума «Рубежи Союзного государства»

04.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Светлогорске открылся форум «Рубежи Союзного государства». Участников поприветствовал председатель правительства России Михаил Мишустин и отметил достижения российско-белорусского сотрудничества, передает «МИР 24».

«Польза этого сотрудничества очевидна. За семь месяцев года нам удалось увеличить взаимный товарооборот на 5%. Он уже превысил 22 миллиарда долларов. Рассчитываем, что к концу декабря превзойдем исторический рекорд прошлого года, составивший 38,5 миллиарда. За этими цифрами стоит повышение производственных возможностей обеих стран, создание рабочих мест, рост доходов наших граждан», – подчеркнул премьер-министр РФ.

Глава правительства отметил, что всего действует 28 союзных программ. Большая часть из них, кстати, уже выполнена. Они помогают раскрыть потенциал России и Беларуси и придают импульс взаимному сотрудничеству.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер РФ рассказал о достижениях российско-белорусского сотрудничества.
 
Новости дня
Новости разные
 
ОБЪЯВЛЕНЫ ДАТЫ ГЛАВНОГО МОДНОГО СОБЫТИЯ БЕЛАРУСИ - BELARUS FASHION WEEK BY ALFA
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.10.2022
Mir24.TV Belarus
04.10.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика